Сингапур представил в Москве новые отели, парки, музеи и авиатерминалы

Совместная пресс-конференция Совета по туризму Сингапура, «Сингапурских авиалиний» и аэропорта Чанги прошла в российской столице

Россия занимает шестое место по количеству туристов, путешествующих в Сингапур среди всех стран Европы, следуя сразу за Великобританией, Германией, Францией, Швейцарией и Нидерландами.

«В первом полугодии 2016 года турпоток из России в Сингапур вырос на 2,2%. Мы рады динамике роста российских туристов и приложим все усилия, чтобы новинки туристического сезона 2017 года сделали поездку в нашу страну одним из наиболее ярких событий в жизни путешественников», – заявила на пресс-конференции в Москве Беверли Ау Йонг, директор представительства Совета по туризму Сингапура в РФ и Восточной Европе.

Сингапур – направление динамично развивающееся: здесь ежегодно открываются новые отели, появляются интересные достопримечательности и объекты показа. В этом году, например, свои двери распахнут четыре новых гостиницы под брендами Andaz, InterContinental, Yotel и Courtyard. Таким образом, количество отелей в стране вырастет до 417. Для сравнения, в 2015 году их было 398.

Ранее Совет по туризму Сингапура провел опрос иностранных туристов, и составил на основе их мнений рейтинг самых популярных достопримечательностей страны. В «шорт-лист» вошли «Сады у залива», остров Сентоза, колесо обозрения Singapore Flyer, зоопарк, Сингапурский ботанический сад, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, парк птиц «Джуронг» и другие.

В ближайшие годы этот список расширится. На острове Сентоза откроются сразу несколько аттракционов для любителей экстремальных развлечений: например, первая в Сингапуре башня для банджи-джампинга высотой 50 метров – AJ Hackett Sentosa, а также Vertical Skywalk – аттракцион, который позволит гостям города пройтись по вертикальной поверхности высотой 44 метра. Не так давно в центре города заработал музей Parkview – там интересно будет побывать поклонникам современного искусства. На этот год запланировано открытие развлекательного комплекса Our Tampines Hub и «Этноботанического сада».

Не менее интересен и разнообразен календарь событий в Сингапуре. Буквально на следующей неделе в стране пройдет первый фестиваль уличной еды, который объединит 12 ресторанов, а также Всемирный гастрономический саммит. К слову, в прошлом году был выпущен первый мишленовский гид по Сингапуру, куда вошли два уличных кафе.Летом – с июня по август - туристов ждет «Большая сингапурская распродажа». Скидки в магазинах, в частности, тех, что расположены на знаменитой шопинг-улице Орчардроуд, будут достигать 70%. В сентябре в Синагапуре состоится 10-е юбилейное авторалли Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix.

Как рассказала Наталья Глухова, менеджер по туризму Совета по туризму Сингапура в России и Восточной Европе, до конца 2017 года будет продлена программа поддержки деловых туристов In Singapore Incentives&Rewards (INSPIRE). Это совместный проект Совета по туризму Сингапура, авиакомпании «Сингапурские авиалинии» и аэропорта Чанги.

Программа ориентирована на корпоративных путешественников из стран Европы и Северной Америки и предоставляет уникальные возможности: от коктейльных вечеринок и тематических бизнес-туров до выгодных цен на групповые авиаперелеты по деловым поездкам.

Что касается перевозки, то на сегодняшний день «Сингапурские авиалинии» летают из Москвы четыре раза в неделю. Как сообщила Любовь Трофимова, директор по продажам и маркетингу авиакомпании в Москве, с 30 мая количество рейсов возрастет до пяти. «Сингапурские авиалинии» стали первой авиакомпанией в России, представившей перелеты на новейшем лайнере Airbus A350-900.

Нашим туристам теперь доступны три класса обслуживания на борту: не только эконом и бизнес, но и премиум-эконом.

Базовый аэропорт «Сингапурских авиалиний» Чанги не так давно был назван лучшим аэропортом мира по версии британской исследовательской компании Skytrax. Он шестой в мире по объему обслуживаемых международных пассажиров, и в 2016 году принял 58,7 млн человек.

Как рассказала Тамара Ильина, представитель по маркетингу аэропорта

Чанги в России и СНГ, в 2017 году аэропорт откроет Терминал 4, а в 2019 – комплекс «Драгоценный камень» (Jewel Changi Airport). Таким образом, к 2020 году Чанги сможет обслуживать около 135 млн пассажиров.

/TOURBUS.RU