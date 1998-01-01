Новости Турпоток из России в Монако вырос на 50% Пресс-конференция, посвящённая деятельности Управления по туризму и конгрессам Монако в 2017 году и его новым проектам прошла в российской столице

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая деятельности Управления по туризму и конгрессам Монако в 2016 году, его планам на 2017 год и перспективам развития взаимоотношений между Российской Федерацией и Княжеством Монако. В пресс-конференции приняли участие президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз и директор департамента по работе со СМИ Корин Киабски. «Конечно, Монако — это место мечты и роскоши, - заявил, открывая мероприятие, г-н Роз. - Но при этом мы хорошо понимаем, что цены нельзя завышать — мечта может быть безнадёжно испорчена, и поэтому туристический продукт Монако зачастую дешевле, чем аналогичный в Лондоне, Париже и даже Москве!» В целом, по сообщению г-на Роза, статистика въездного потока в Монако демонстрирует небольшую, но ясно выраженную положительную динамику. В 2016 году Монако (гостиничная «ёмкость» княжества — 2900 номеров преимущественно уровня 4* и 5*) посетило 890 706 туристов со всего мира (в 2015 году — 886 580). Лидерство продолжает удерживать Франция (151 тыс. туристов), за ней следуют Великобритания, США и Италия, Россия же замыкает пятёрку (46 411 туристов). Прибывающие в аэропорт Ниццы туристы могут добраться до Монако разными способами, но один, по мнению г-на Роза, турист из любой страны запомнит навсегда — это полёт на специальном вертолёте над побережьем (6 минут, стоимость билета 140 евро). Активность в сфере делового туризма в минувшем году увеличилась на 2,7% по сравнению с 2015 годом (3500 ночей), наибольший рост достигнут в зимний период. Более половины роста достигнуто в низкий сезон за счёт мероприятий в области информационных и коммуникационных технологий, фармакологии в частности и медицины в целом, банковского дела, финансов и страхования. В IV квартале 2016 года российские туристы забронировали в отелях Монако 5 810 ночей (+ 9% по сравнению с 2015 годом), а за два первых месяца 2017 года въездной поток из России в Монако вырос на 50%. «Насчёт последней цифры мы, впрочем, не очень обольщаемся, - подчеркнул г-н Роз, - январь и февраль — это ещё не показатель, в целом мы ожидаем прироста турпотока из России в пределах 10-15%. Но я хотел бы особо отметить, что именно туристы из России и Италии наиболее дороги нам, так как очень значительная часть турпотока из Франции, Великобритании и США — это те, кто приезжает на различного рода деловые мероприятия. А 80% итальянцев и 98% россиян — это не деловой, а в большинстве культурно-познавательный туризм. Около половины туристов приезжают в Монако в летний сезон, но мы хотим показать, что княжество Монако привлекательно в любое время года благодаря прекрасной погоде, уникальному уровню сервиса и множеству культурных и спортивных мероприятий». К последним относятся в первую очередь фестиваль российского кино в Монако (конец июня), этапы автогонок «Формула-1» (конец мая) и «Формула Е» (гонки на электромобилях — середина мая), ночь танцев (1 июля), собирающая до 15 тыс. участников, регата Monaco Classic Week (сентябрь), выступления знаменитой оперной дивы Чечилии Бартоли и др. С недавних пор российским туристам предлагается новая услуга — медицинское обследование в современнейшем госпитале Princess Crace (стоимость — от 600 до 4000 евро). Как известно, князь Монако Альбер II уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и охраны окружающей среды, продолжил г-н Роз, и россиянам, проводящим у себя Год экологии, интересно будет узнать, что Монако приступает к расширению своей территории за счёт осушения моря, что позволить увеличить площадь княжества к 2025 году на 6 га. На отвоёванной у моря территории будет построен экоквартал, который включит в себя жилые дома, внутренний порт и набережную. Будет продолжаться и реконструкция старых кварталов — в частности, знаменитой площади Казино, реконструкция находящейся на ней всемирно известной гостиницы Hotel de Paris 5* должна закончиться в конце 2018 года. Особое внимание представителями Монако было уделено событию, которое произойдёт с 7 по 16 июля на террасе Казино Монте-Карло. Жители и гости княжества смогут испытать новые гастрономические ощущения в одном из самых необычных в мире ресторанов — Dinner in the Sky. В течение этого времени лучшие шеф-повара мира, в том числе удостоенные звёзд Michelin, будут готовить блюда в «экстремальных условиях» - на специальной платформе, поднятой на высоту 50 метров. Платформа вмещает 20 посадочных мест, стоимость ужина продолжительностью два часа — 990 евро с человека, для посещения можно выбрать любое время суток. /TOURBUS.RU

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