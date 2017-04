Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россия заняло 43--е место во всемирном рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Наши эксперты комментируют повышение места нашей страны во влиятельном рейтинге Всемирного экономического форума

Россия поднялась на 43-е место в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного экономического форума The Travel and Tourism Competitiveness Report, - сообщает «Интерфакс». Этот рейтинг публикуется раз в два года начиная с 2007 г. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, открытость населения и многое другое. В 2015 году Россия заняла в рейтинге 45-е место, поднявшись сразу на 18 пунктов. В 2017-м она снова упрочила свои позиции, поднявшись еще на две строчки. Соседнее 44-е место занимает Турция, 42-е – Индонезия. Среди стран бывшего СССР Россия заняла второе место после Эстонии (37-е место). На третьем месте Латвия (54-е место), на четвертом – Литва (56-е место), на пятом – Грузия (70-е место), на шестом – Азербайджан (71-е место), на седьмом – Казахстан (81-е место), на восьмом – Украина (88-е место), на девятом – Таджикистан (107-е место), на десятом – Киргизия (115-е место). Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге Россия занимает по инфраструктуре воздушного транспорта (22-е место), количеству природных ресурсов (39-е место) и культурных достопримечательностей (25-е место). По конкурентоспособности цен наша страна занимает 11-е место. По качеству туристской инфраструктуры (гостиницы, курорты, развлекательные заведения) у России 116-е место. Низко оценили эксперты и открытость страны для международных путешественников (115-е место). Среди критериев, по которым оценивалась открытость – визовые требования. По этому показателю Россия на 120-м месте в мире из 136, это хуже, чем год назад. По заключенным двусторонним соглашениям о воздушном сообщении ситуация еще печальнее – здесь Россия заняла 122-е место. По приоритетности туризма для правительства Россия заняла 95-е место. В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ оценивали государственные расходы на развитие туризма (84-е место) и эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как туристского направления (81-е место). Усилия правительства по развитию сектора туризма эксперты ВЭФ также оценили низко (89-е место). По экологической ситуации Россия заняла 71-е место. В категории "Здоровье и гигиена" Россия занимает пятое место в мире. Столь высокий результат авторы рейтинга объясняют наличием большого количества врачей и больничных коек, а также отсутствием случаев малярии. При этом по доступу к медицинским услугам Россия только на 94-м месте, а по распространенности ВИЧ – на 106-м. Низкие места Россия заняла и по позициям, связанным с инвестиционным климатом, защитой прав собственности, легкостью ведения бизнеса (105-е место). По уровню безопасности (включая число убийств и террористическую угрозу) страна оказалась на 109-м месте, поднявшись на 17 мест по сравнению с 2015 годом. Отметим, что первые места в рейтинге 2017 года заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Артур Мурадян, генеральный директор компании "Спейс Тревел", в беседе с нами неоднозначно оценил результаты опубликованного рейтинга. По словам эксперта, «проблем с доступностью России для иностранных туристов на самом деле нет, российскую визу получить крайне легко, однако наше правительство не спешит разрушить устоявшийся миф о визовых сложностях. Если мы говорим об инфраструктуре, то в Москве и Санкт-Петербурге уровень отелей высокий и сопоставим с европейскими странами, хотя и не с топовыми. Что касается заинтересованности правительства в продвижении въездного туризма, то здесь, соглашусь, она невысока. Государство больше заинтересовано в развитии внутреннего туризма, что, на мой взгляд, не совсем правильно". Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", в свою очередь, заявил, что "если сравнивать сопоставимые крупные города, столицы, то Россия вполне входит в «десятку» по развитию туризма. Если же сравнивать инфраструктуру Магадана и Женевы, то вывод очевиден. Все дело в том, что та же Швейцария находится в одном историческом периоде туризма, регионы страны развивались параллельно в одно время, тогда как в России туристическое развитие регионов проходит в «разные эпохи». Так, какие-то регионы только начинают развивать туризм, а, например, Золотое кольцо как бренд существует уже 50 лет. При этом Россия достаточно популярна у иностранных туристов. Так, Петербург и Москва наряду с Нью-Йорком, Римом и Парижем входят в топ городов, чьи образы чаще всего «постят» в Инстаграме. А это значит, что визуальный образ наших крупнейших городов вполне соответствует представлениям туристов о прекрасном". /TOURBUS.RU

Теги: Въездной туризм, The Travel and Tourism Competitiveness Report, Туристические рейтинги, Золотое кольцо, Санкт-Петербург

