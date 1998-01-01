Роспотребнадзор предупредил наших туристов о распространении желтой лихорадки в Бразилии

Наши эксперты прокомментировали информацию о вспышке опасного заболевания в Бразилии и рассказали о спросе на направлении

С января по март в Бразилии зарегистрированы более 1,5 тысяч случаев заражения желтой лихорадкой, в том числе 264 — с летальным исходом. В стране официально объявлено о вспышке этого заболевания. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Заболевания отмечены в 188 муниципалитетах страны, из которых почти половина расположена в штате Минас‑Жерайс, откуда начала распространяться вспышка. Случаи заболевания также регистрируются в штатах Эспириту‑Санту, Сан‑Паулу, Баия, Токантинс, Гоас и Риу‑Гранди‑ду‑Норти. В Рио‑де Жанейро — три случая, в том числе два подтвержденных, один из которых летальный», — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

При этом в штатах Минас‑Жерайс и Эспириту‑Санто отмечается тенденция к снижению количества зарегистрированных случаев.

Как сообщает портал «Рамблер.Путешествия», желтая лихорадка — вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.

Ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, из них 30 тысяч заканчиваются летальным исходом.

Наталья Фураева, менеджер отдела Латинской Америки и стран Карибского бассейна компании «Джаз-Тур», заявила между тем нашему порталу, что «ни о какой вспышке желтой лихорадки в Бразилии мы не слышали, мы не получали никакой официальной информации от наших партнеров, нет официальной информации от властей страны, потому тревожных звонков от туристов мы не получаем, туристы, которые сейчас находятся в стране опасений не высказывают.

Если говорить о продажах на бразильском направлении, то они идут сейчас с небольшим, но приростом по отношению к прошлому году, что мы связываем прежде всего со стабилизацией курса рубля».

Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», также указывает на то, что «никаких сообщений от партнеров относительно желтой лихорадки не поступало. Если бы это имело место быть в туристических регионах, а не в глухих джунглях, мы бы обязательно об этом знали. Дней 10 назад мы получили информацию от своих партнеров в Перу, они предупредили нас, что в деревнях идут сильнейшие дожди, но в городах ситуация стабильная, туристам ничего не угрожает.

Поверьте, если бы в Бразилии действительно было то, на что указывает Роспотребнадзор, мы бы узнали об этом одними из первых.

«Бразилия в этом году продается плохо, как и в прошлом. Туры туда дорогие, а финансовое положение россиян пока еще не выправилось», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU