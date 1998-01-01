Сингапур разъяснил нашим туристам правила безвизового транзита

Наши эксперты комментируют востребованность коротких остановок в Сингапуре и особенности местного законодательства

Посольство Сингапура в России распространило разъяснение некоторых особенностей безвизового 96-часового транзита через территорию страны. Как уточнили в посольстве, в последнее время участились случаи отказа российским гражданам во въезде в Сингапур в связи с несоблюдением ими местного миграционного законодательства.

Как говорится в документе, безвизовый транзит через территорию Сингапура для граждан России не подразумевает автоматического въезда без визы на срок до 96 часов и предполагает соблюдение ряда условий, говорится в разъяснении.

Страна, из которой турист прибыл в Сингапур, и страна, в которую он направляется далее, должны быть разными. Наличие обратных билетов в ту же страну, откуда он прибыл (например, Москва – Сингапур – Москва), права на безвизовый транзит не дает.

При безвизовом транзите через Сингапур въезжать в страну можно любым способом, в том числе по суше или морю, однако выезжать необходимо только воздушным транспортом.

На руках у пассажира должны быть выкупленные и распечатанные билеты в/из Сингапура, а также заполненная миграционная карточка (выдается в самолете или на пунктах пограничного контроля). Паромные и автобусные билеты, а также неоплаченные брони авиабилетов в третьи страны права на безвизовый транзит на дают.

Загранпаспорт должен быть действителен как минимум полгода с даты выезда из Сингапура.

Период нахождения в Сингапуре не может превышать 96 часов и должен быть подтвержден документально. Продление срока нахождения на территории Сингапура без визы местным законодательством не предусмотрено.

По первому требованию сотрудника пограничного контроля необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств для нахождения в Сингапуре, а также бронь гостиницы (в случае транзитной остановки более суток).

Посольство обращает внимание туристов, что окончательное решение о предоставлении права на безвизовый транзит через Сингапур остается на усмотрение офицера миграционной службы на границе.

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», отметил в беседе с нами, что «Сингапур очень удобный пересадочный пункт для туристов, которые путешествуют в Австралию, Индонезию, Филиппины, тихоокеанские острова, часто на Singapore Airlines просто нет свободных мест.

Посольство, скорее всего, разъяснило миграционные правила для тех туристов, которые, например, долгое время проживают в Таиланде. Таиланд изменил лимит по проживанию, а Сингапур ужесточил въезд-выезд. Раньше российские туристы выезжали в близлежащий Лаос, сейчас такой возможности нет, поэтому они посещают более дальние Малайзию и Сингапур, перелет туда из Таиланда недолгий и бюджетный».

Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», рассказала: «Мы всегда предупреждаем туристов о правилах миграционного законодательства Сингапура, поэтому с отказами во въезде в страну наши туристы не сталкиваются. Да, Сингапур часто используют для транзита, проводят в стране пару дней, а потом отправляются в Малайзию, на Бали.

Туристы, которые хотят задержаться в стране не более длительный срок, оформляют визу, которая оформляется достаточно легко, никак проблем не возникает».

Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании Oriental Discovery, также указывает на то, что «у организованных туристов не возникает проблем с безвизовым пребыванием в Сингапуре. Сингапур чаще всего используют в качестве транзитного направления, здесь останавливаются туристы, которые едут на Бали, Филиппины, в Малайзию. Те туристы, которые хотят находится в стране более 96 часов, оформляют визу.

Предупреждения посольства страны касаются вероятно самостоятельных туристов или же туристов, которые покупают туры у непрофессиональных агентов».

/TOURBUS.RU