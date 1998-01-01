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Ассоциация отельеров Турции попросила суд снять запрет на Booking.com/ Введена в обращение новая банкнота в 50 евро/ Все Ольги - на именины в Псков!

Ассоциация отельеров Турции попросила суд снять запрет на Booking.com

Ассоциация отельеров Турции (TUROB) обратилась в суд с требованием снять запрет на работу сервиса онлайн-бронирования Booking.com в стране, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Отельеры считают, что решение суда, запретившего работу сервиса, лишь вредит туристическому сектору страны, а сами они понесли большие потери, так как получали большую часть бронирований через сервис. По данным издания, около 13 тыс. отелей Турции представлены на Booking.com.

"Кроме того, это решение приводит к негативному восприятию нашей страны на международной арене. Признавая приоритет соблюдения закона, наша ассоциация считает необходимым защищать интересы всех участников туристического рынка", — говорится в заявлении ассоциации.

Как уже писал наш портал, суд Стамбула 29 марта запретил доступ к сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com на территории Турции. Причиной стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств. Вердикт был вынесен на основании иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции.

Введена в обращение новая банкнота в 50 евро

Европейский Центробанк (European Central Bank) ввел в обращение новую банкноту достоинством 50 евро. Купюра стала второй из серии евробанкнот под названием «Европа». Об этом сообщает Deutsche Welle.

50 евро — наиболее часто подделываемая фальшивомонетчиками купюра. Новую банкноту будет сложнее подделать. Она получила более совершенную защиту в виде сине‑зеленых переливающихся цифр 50, водяных знаков, защитной нити и прозрачного окошка с голограммой, в котором на просвет видно изображение греческой богини Европы. Оранжево‑коричневая купюра также будет более плотной, чем предыдущая.

Туристам, еще не привыкшим к новому виду 50 евро, стоит быть внимательнее при расчетах, - сообщает информагентство.

Все Ольги - на именины в Псков!

«Все Ольги - на именины в Псков!» - тур для профессионалов туризма под таким девизом пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Российского союза туриндустрии с 21 июля (отправление из Москвы 20:23) по 25 июля (прибытие в Москву 06:14).

Тема мероприятия - событийный туризм и «Великие имена в истории России».

Организаторы ждут, что в процессе данного мероприятия каждый поделится своим уникальным опытом в рамках событийного туризма.

В составе участников мероприятия будут сотрудники туристической отрасли, представители общественных организаций, чиновники, представители администрации Псковской области.

Программа тура включает посещение памятников древнего Пскова, выезд в Печоры, д. Выбуты (место, где крестили Великую Ольгу), Изборск.

У участников будет время и на работу (в программе - три деловых мероприятия), и на неформальное общение.

Заявки на участие принимает компания СБО: (495) 651 07 55

info3@paris-france.ru

/TOURBUS.RU