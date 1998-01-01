Новости Туроператор «TUI Россия» объявил об «изменении комиссионной политики» Наши эксперты комментируют информацию о том, что еще один крупный туроператор снизил базовую ставку комиссии, одновременно подняв ее максимальную планку

Как сообщили нам в пресс-службе компании, туроператор «TUI Россия» объявил о «новой стратегии дистрибуции, нацеленной на мотивацию активно продающих агентств». Благодаря условиям улучшенной комиссионной политики, компания рассчитывает на лояльность постоянных партнеров и привлечение новых, - говорят в компании. Базовая агентская скидка теперь будет составлять 7%, при этом максимальная увеличится до 14%. Важным нововведением TUI станет обновление условий расчета скидки - теперь она будет зависеть от одного из двух параметров: от количества забронированных и оплаченных туристов или от определенного оборота, обеспеченного агентством. Раннее скидка предоставлялась, основываясь только на количество оплаченных туристов. Важно, что, по итогам работы в марте, комиссия агентств будет пересчитана по старым условиям. Новый отчетный период начинается с 5 апреля, и агентская комиссия далее будет считаться согласно новой системе. Помимо этого, компания обновляет мотивационную политику для партнеров, нацеленных на активную работу и демонстрирующих высокие показатели продаж по направлениям TUI. При таких условиях у агентств есть возможность получать повышенную скидку до 14%. «Мы более тщательно проработали систему градации комиссии для наших партнеров и выработали несколько важных изменений, направленных на их дополнительную мотивацию. Очень важно, что теперь мы будем смотреть и на денежный эквивалент забронированных туров, а не только на количество заявок. Мы уверены, что такой подход даст агентствам больше возможностей заработка в партнерстве с TUI и будет позитивно воспринят рынком», - заявил Али Микаилов, директор по управлению продажами «TUI Россия». Напомним, что в этом году уже ряд туроператоров сообщил о снижении агентской комиссии. Так, в начале года «Библио Глобус» сообщил, что минимальный порог агентской комиссии теперь составляет 6%, максимальный – 7% (ранее комиссия могла составлять до 10%). Без изменений при этом остался размер агентской комиссии только при бронировании туров по России – 9-10% в зависимости от региона и объемов продаж в календарном месяце. В «Библио Глобусе» объяснили новый подход вступлением в силу нового закона о туризме и, как следствие, повышением финансового бремени на туроператоров. Чуть позже стало известно, что и оператор “Санмар” снизил комиссию агентам на выездные туры до 6%. В начале этого месяца туроператор ANEX Tour сообщил, что «с 3 апреля 2017 года будут внесены изменения в правила расчёта размера торговой скидки для турагентств. Ввиду данного нововведения стартовая скидка для новых агентств составляет 9%», – говорится в рассылке туроператора. Также с 1 апреля уменьшилось и агентское вознаграждение «Музенидис Трэвел» - для некоторых сетей на 0,5% и более. В туроператоре сообщили, что изменения коснутся и независимых агентств: их вознаграждение теперь составит от 10 до 11%. Руководитель отдела по развитию агентской сети Екатерина Кондейкина подчеркнула, что и уполномоченные агентства «Музенидис Трэвел» смогут получить 13% только при условии выполнения объёма продаж. В противном случае их вознаграждение составит 12%. Кроме того, стало известно, что оператор «Ambotis Holidays Россия» снизил верхнюю планку повышенной комиссии на 1%, до 12%. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон", заявил нашему порталу, что решение туроператора, направленное, по его словам, прежде всего, на оптимизацию расходов, является верным: «У «TUI Россия» больше 15 тыс. агентств, но только пять тысяч из них приносят оператору хорошие объемы. Так какой же смысл держать штат сотрудников ради тех агентов, которые бронируют 10 туров в год? Думаю, что туроператор принял правильное решение, небольшим компаниям гораздо удобнее работать через центры бронирования". Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", поддерживает коллегу. Эксперт отмечает, что "туроператору стало просто невыгодно работать с агентами, которые не бронируют у них туры в должном количестве, и их решение совершенно нормальное и оправданное. Если агентство не имеет больших объемов продаж, то оно должно работать через центры бронирования". /TOURBUS.RU

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