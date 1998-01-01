Правда ли, что сочинские отели подорожали на 30%?

Наши эксперты не согласны с информацией о резком росте стоимости размещения в гостиницах «летней столицы России»

Сочи лидирует по росту цен на проживание в отелях среди городов Черноморского побережья, сообщает пресс-служба компании Trivago.

"Размещение в гостиницах Сочи стало дороже на 28% по сравнению с тем же периодом 2016 года", — подчеркивается в сообщении.

Так, в марте текущего года суточное проживание в отеле стоило в среднем 3 448 рублей, когда в аналогичном периоде прошлого года цена составляло 2 722 руб.

Между тем, в этом году Геленджике услуги отелей подорожали в среднем на 8%, а в Анапе только на 1%.

"Одновременно с ростом стоимости ночлега на курортах Черноморского побережья, проживание в гостиницах России в марте 2017 года в среднем стало дешевле на 2%, по сравнению с уровнем цен марта прошлого года", — отмечает пресс-служба.

Напомним, что ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов неоднократно призывал отелеьеров не повышать цены на проживание в гостиницах.

В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов также отмечал, что повышение цен в отелях способно погубить туристический сезон-2017. "Потом приобретать подорожавшие турпродукты уже будет некому, летом снижать цены будет поздно. Нам нужно бороться за туриста, оказывая высококачественные услуги по доступным ценам. В противном случае турист может отправиться на отдых в другие, менее дорогие регионы или за рубеж", — заявил г-н Сафонов на недавенем совещании по вопросам развития внутреннего туризма в Сочи.

Как напоминает «Интерфакс», прошлым летом показатель загруженности гостиниц в Сочи составил в среднем 82%, что превысило данные 2014 года, когда город стал столицей Зимних Олимпийских игр, по данным Ростуризма.

Тогда же взлетели и цены на проживание. Так, летом 2016 года прибрежные отели Сочи подняли стоимость размещения на 21%, до 9,8 тыс. рублей за ночь. Цены на отдых в горном кластере выросли на 11% и превысили 5 тыс. рублей за ночь.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», между тем в беседе с нами не согласился с данными о 30%-ном росте стоимости цен на отели в Сочи. «По проданным путевкам на сегодняшний день рост составляет 12%. Да, есть отели, которые повысили цены на 20%, но в общей массе их влияние не велико.

Основные продажи еще не начались и пока туристы не заметили этот рост, все самое интересное еще впереди. Я верю, что рынок сам расставит все на свои места, а именно бюджетные отели будут активно бронироваться, а отели, которые заметно повысили цены, будут стоять полупустыми».

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также расценивает информацию о росте цен на сочинские отели, как «конфуз, либо слух. Мы, практики, даже в кошмарном сне не можем себе представить, чтобы сочинские отели на фоне агрессивной маркетинговой политики зарубежных курортов, могли позволить себе настолько увеличивать цены. Возможно, какие-то очень популярные средства размещения на какой-то период и повысят цены, но это не будет массовой историей. Рынок сейчас меняется каждый 3-4 дня, сочинские отельеры, видя как ведут себя зарубежные курорты, не повышают цены, а напротив пытаются пересмотреть цены в сторону того, чтобы дать российским туристам преференции».

/TOURBUS.RU