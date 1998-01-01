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06 апреля
Индийские электронные визы стали многократными и двухмесячными
Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке новая либерализация визового режима, о которой объявили власти Индии
Индия вдвое увеличила срок пребывания туристов, приезжающих по электронным визам.
Иностранные туристы, посещающие Индию по электронной визе, теперь могут оставаться в стране на срок до двух месяцев, а не на 30 дней, и пользоваться преимуществами двукратного въезда, сообщает газета Hindustan Times.
По информации издания, с начала этого месяца правительство Индии изменило визовый режим. Теперь туристы, пребывающие по электронной визе, могут оставаться в стране на срок до 60 дней, а не до 30, как раньше. При этом у них есть возможность двукратного въезда в Индию, что позволяет им посетить во время туристической поездки и соседние страны.
Электронные визы теперь разделены на три категории: туристическая, деловая и медицинская. Последняя позволяет иностранцам въезжать в страну трижды, сообщает издание.
Деловые и медицинские визы теперь будут выдаваться в течение 48 часов при срочных запросах.
По электронным визам в Индию могут въехать граждане 616 стран через 24 аэропорта, а также через морские порты Кочин, Гоа и Мангалуру.
При оформлении электронной визы заявитель получает письмо, разрешающее ему поехать в Индию. Турист может путешествовать с распечаткой этого разрешения. По прибытии в страну он должен представить разрешение иммиграционным властям, которые затем позволяют ему въезд в страну, поясняет издание.
Напомним, что в марте Ростуризм предупредил россиян о том, что в интернете появились мошеннические сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию. Сообщалось, что они выдают клиентам поддельные визовые документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих.
Рамиса Байгереева, представитель в России компании "Тамаринд Глобал", в беседе с нашим порталом позитивно оценила визовые нововведения Индии. Эксперт отметила, что "это простимулирует поток, который и сейчас демонстрирует неплохие показатели, значительно превышающие объемы прошлого года. Кризисное время, надеюсь, прошло, и обстановка на рынке стабилизуется, что, конечно, положительно отражается на продажах".
Раджиф Гупта, коммерческий директор компании "Космо тревел", между тем отметил, что "увеличение срока пребывания в Индии до 60 дней вряд ли окажет какое-то влияние на организованный туризм, поскольку такие туристы пребывают в стране максимум 30 дней. Так что это нововведение скорее заинтересует самостоятельных туристов.
Гораздо интереснее то, что с 1 апреля электронная виза в Индию станет многократной, что простимулирует продажи и позволит туристам разнообразить свой отдых.
Если говорить о продажах на направлении, то они идут активно, востребован как пляжный отдых на Гоа, так и экскурсионные туры по стране".
Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании "Открытие", также указывает на хорошие объемы продаж по Индии, что связывает с привлекательными ценами, которые выставляют отельеры.
При этом говорить о том, что «увеличение срока пребывания по электронной визе как-то заметно изменит ситуацию на этом рынке, не приходится. Организованные туристы, как правило, едут в Индию на две недели. Но в любом случае это визовое нововведение положительно отразится на направлении».
/TOURBUS.RU
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