Новости Ряд стран попросил своих туристов проявлять «особую осторожность» при путешествии в Россию Эксперты обсуждают, как недавний теракт отразится на динамике въездного турпотока в нашу страну

Европейские страны обновили рекомендации по путешествиям в Россию, - сообщает АТОР. Так, МИД Великобритании, который отличается предельной щепетильностью в подобных вопросах, обновил свои рекомендации для граждан страны в путешествиях по России с формулировкой соблюдать «особую осторожность», хотя МИД по-прежнему считает, что посещение большинства регионов России является безопасным. Власти Франции и Италии также обновили рекомендации по путешествиям в Россию. Гражданам этих стран советуют соблюдать «повышенную бдительность в путешествии и избегать массовых собраний». Между тем усиление мер безопасности в Санкт-Петербурга заставило МВД Франции объявить о повышении контроля в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс. Здесь станет больше патрулей полицейских и военных. В Британии в то же время обращают внимание на высокую привлекательность Петербурга как туристического направления, особенно в год столетия революции. По данным британской прессы, ежегодно порядка 150 тыс. англичан посещают Россию, в том числе и без виз, как пассажиры круизных судов, заходящих в Санкт-Петербург в рамках маршрутов по Балтике в летний сезон. По мнению наблюдателей, до старта этих маршрутов у круизных компаний будет время подумать о рисках захода в город на Неве, хотя вероятность аннуляции круизных заходов в порт Санкт-Петербурга оценивается как крайне низкая. По данным туроператоров в сегменте въездного туризма, пока что аннуляции поездок иностранных туристов в Россию после теракта в Санкт-Петербурге практически нет. Однако, по информации АТОР, есть тревожный звонок – аннуляции групповых заездов фиксируются по Японии. «Есть аннуляции групп из Японии. Европейские рынки пока не запрашивают отмены туров», - говорит замдиректора «Академсервис» Александр Курносов. По мнению заместителя гендиректора туроператора «Академсервис», теракт в Петербурге может иметь негативный эффект прежде всего для азиатских туристов – именно они больше, чем европейцы, смотрят при выборе направления поездки на фактор безопасности, а Россия считалась в последние годы достаточно безопасным направлением. Сейчас же это в некоторой степени поставлено под сомнение, и поэтому китайский, корейский и японский рынки могут продемонстрировать некоторый спад потока, в отличие от уже адаптировавшихся к подобным событиям европейских туристов, считает г-н Курносов. Руководитель департамента въездного туризма «КМП Групп» Александр Макляровский считает, что «большинство стран, поставляющих туристов в Россию, за последнее время в той или иной степени пережили трагедии, причиной которых были люди или природные катаклизмы. Этот опыт сделал их менее «чувствительными» к подобным факторам в вопросах реализации планов на путешествия». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в интервью нашему порталу отметил, что, «как и всякое событие подобного рода, теракт в Санкт-Петербурге в краткосрочной перспективе окажет негативный эффект на продажи туров в Россию. Особенно это касается семей с детьми, возможно, событие отразится и на бронированиях в среднесрочной перспективе, но глобального спада не будет. К тому же на летний сезон номерной фонд Санкт-Петербурга заполнен практически на 95%, и те туристы, которые уже забронировали туры, их не аннулируют. А те иностранные туристы, которые только планируют поехать в Санкт-Петербург, все равно не смогли бы этого сделать по причине отсутствия гостиничных номеров». Марина Левченко, генеральный директор компании «Тари Тур», в свою очередь, рассказала нам, что «как раз в день трагедии в Санкт-Петербурге находилась наша группа англичан, а также группа английских школьников направилась вечером из Москвы в Санкт-Петербург. Туристы, которые находились в день теракта в Северной столице, адекватно восприняли то, что произошло, выражали соболезнования, никто из группы не захотел досрочно вернуться на родину. Мы не видим аннуляций туров. Единственный момент - у нас аннулировали два тура на май туристы из Японии, но мы не поняли причины, и не факт, что она кроется в случившемся в Санкт-Петербурге. Будем надеяться, что произошедшая трагедия не отразится негативно на въездном потоке. Да, теракт - страшная вещь, но она, к сожалению, уже не раз случалась в нашей новейшей истории». Наконец, Тамара Ильина, директор компании «Луна-тур», также говорит о том, что «теракт в Санкт-Петербурге может сказаться на въездном турпотоке лишь в краткосрочной перспективе. Туры на лето бронируются активно, и аннуляций нет, и надеемся, что не будет. Ни одна страна в мире сейчас не застрахована от терактов, такова реальность». /TOURBUS.RU

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