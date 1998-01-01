На Домбае появятся новая канатная дорога и спа-отель

Наши эксперты комментируют планы по активному развитию популярного горнолыжного курорта

Проект модернизации горнолыжного курорта "Домбай" (Карачаево-Черкесия) включен в госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и получит поддержку из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК).

Проект модернизации комплекса рассчитан на два года: в 2017 планируется строительство современного гостинично-оздоровительного комплекса на 75 номеров, в 2018 году — новой скоростной восьмиместной гондольной канатной дороги пропускной способностью 2 тыс. 400 человек в час.

В результате реализации проекта будет создано 120 высокопроизводительных рабочих мест. Предполагается, что ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 118 млн рублей. Общая стоимость проекта — свыше 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 487,7 млн рублей. Срок окупаемости: 4,2 года.

Министр экономического развития Карачаево-Черкесии Алий Накохов отметил, что турпоток в регион растет ежегодно на 10 — 15%. В 2015 году КЧР посетило 900 тыс. туристов, в 2016 году турпоток составил около миллиона человек. Растет и посещаемость "Домбая".

"В "высокий сезон" на курорте не хватает свободных мест для размещения туристов, а ожидание в очереди на канатную дорогу может составлять более часа. Реализация данного проекта позволит решить эту проблему", — цитирует пресс-служба А.Накохова.

По его данным, сейчас на курорте работают 40 объектов размещения туристов, из них гостиничных комплексов — более 20.

Как уточнил гендиректор компании-инициатора проекта ООО ИСК "Кубанское" Асхат Салпагаров, вместе с канатной дорогой в рамках проекта будет создано несколько новых горнолыжных трасс на северном склоне.

Емкость "Домбая" оценивается в 500 тыс. туристов в год, число посещающих его растет, однако мощностей, которые сейчас имеются на курорте по гостиничным комплексам и канатным дорогам не хватает для комфортного пребывания отдыхающих, уточнил он, добавив, что в перспективе инвесторы намерены и дальше продолжить работу по улучшению инфраструктуры курорта.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", заявил, что "перспективы у курорта Домбай очень хорошие, при грамотном подходе Домбай вполне мог бы стать зимним курортом номер два после Красной Поляны.

Но если Красную Поляну фактически строило государство по единому одобренному проекту, в Домбае такой подход невозможен. Именно в отсутствии единой стратегии развития курорта и кроется главная проблема. Курорт раздроблен между десятками собственников, которые никак не могут договориться между собой.

Конечно, меня радуют попытки развития и структурирования курорта, но, повторюсь, собственники должны найти компромисс, поиск которого на сегодняшний день пока безуспешен".

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон", в числе главных проблем, мешающих активному развитию Домбая, отмечает транспортные проблемы (нет железной дороги, далеко до аэропорта), недостаточное количество горнолыжных трасс и качественных отелей. "Отлично, что эти недочеты начинают устранять, поскольку перспективы у курорта хорошие и спрос демонстрирует положительную динамику", - добавляет эксперт.

"Идея неплохая. Поток туристов на Домбай растет и в сезон возникают определенные проблемы с подъемниками, так что новая канатка будет весьма кстати. Инфраструктуру курорта несомненно надо совершенствовать и приятно видеть, что в это вкладывают деньги", - отметила, в свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ".

/TOURBUS.RU