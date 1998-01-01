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05 апреля
Геннадий Онищенко обвинил АТОР и Ростуризм в нежелании "защитить" наших туристов
Туроператоры комментируют новые громкие высказывания бывшего главы Роспотребнадзора, а ныне депутата Госдумы
Неожиданное продолжение получил громкий скандал, о котором российские СМИ широко писали на минувшей неделе. Напомним, речь шла о том, что большой группе россиянок якобы было отказано в обслуживании в одном из ресторанов Мадрида.
И хотя вскоре появились сообщения, что хозяин ресторана извинился за неправильное поведение одного из своих сотрудников и достаточно незначительный бытовой инцидент был исчерпан, некоторые депутаты Думы поспешили заявить о том, что необходимо «жестко ответить» на «притеснения» наших туристов.
В частности, бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что необходимо «дать полномочия Ростуризму объявить страну, в которой не уважают россиян, нежелательной».
«Недавно был в Мадриде случай, когда какой-то неопрятный испанец вдруг заявил нашим женщинам, что русские в его ресторане нежелательны, — отметил Геннадий Онищенко. —... А мы молчим. Никто не отреагировал. А нужно было вызвать посла Испании в наш МИД и сказать: так, ребята, вы на наши деньги живете, свое благополучие строите».
Вчера это высказывание прокомментировала в ходе своей пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она не поддержала идею депутата, заявив, что «есть страны, не рекомендованные к посещению по соображениям безопасности. Такой список ведет МИД РФ. Но есть частные случаи, когда какие-то гостиницы в Австрии, Испании предвзято относятся к российским туристам, но, если по каждому поводу запрещать въезд в страну, можно всю жизнь просидеть дома».
После этого г-н Онищенко не остался в долгу и в интервью агентству РСН высказал претензии в том числе и лично к г-же Ломидзе: «Хотелось бы, чтобы соответствующие федеральные структуры, например Ростуризм, достойно защищали интересы наших граждан, оказавшихся за рубежом.
И с этих позиций хотелось бы прокомментировать высказывание дамы, которая в настоящее время возглавляет Ассоциацию туроператоров России. Помню ее еще по тем временам, когда она просто уговаривала наших туристов ехать в страны, неблагополучные по опасным инфекционным заболеваниям, в страны, где была политическая нестабильность и реальная угроза жизням наших туристов.
Для меня это отчетливый знак того, что наша туристическая отрасль думает прежде всего о своих доходах, а не о том, чтобы к нашим гражданам, находящимся за пределами нашей страны, относились достойно и уважительно».
Между тем, опрошенные нами эксперты удивлены позицией Геннадия Онищенко.
Александр Гайдухин, руководитель испанского отдела компании «Амиго-С», уверен, что «даже говорить о том, чтобы закрыть страну из-за какого-то единичного случая в ресторане, недопустимо и крайне непрофессионально. Примеров непозволительного отношения к туристам в тех или иных странах много, в разных странах с разными туристами. Мой друг столкнулся с подобной ситуацией в Париже, но это же не значит, что мы должны закрыть эту страну для российских туристов и туристов вообще.
Испания очень приветлива к российским туристам, я никогда не слышал негативных отзывов относительно предвзятого отношения испанцев к российским туристам.
То, что произошло в испанском ресторане, могло и происходит в ресторанах по всему миру. Это человеческий фактор, поведение одного человека не может отражать общую картину по стране. Иначе нам придется закрывать большую часть мира.
К тому же директор ресторана извинился и пригласил россиянок в ресторан справлять девичник, считаю, конфликт исчерпан».
Согласен с этим мнением и Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон»: «Заявления г-на Онищенко беспочвенны. Неужели мы должны объявлять страну нежелательной для российских туристов только потому, что менеджер какого-то ресторана отказал россиянам в проведении банкета. Заметьте, менеджер, а не директор, который уже принес свои извинения.
А если этот менеджер завтра поедет работать в Бельгию или Грецию и там откажет российским туристам в банкете, нам и эти страны нужно будет объявить нежелательными для наших соотечественников? Это просто смешно».
/TOURBUS.RU
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