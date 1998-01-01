Новости Попасть из Москвы в Стокгольм можно будет рейсом "Сингапурских авиалиний" Наши эксперты обсуждают, заинтересует ли российских туристов новая возможность попасть в шведскую столицу лайнером одной из ведущих мировых авиакомпаний

О новой интересной возможности попасть из Москвы в столицу Швеции рассказали нашему порталу в московском представительстве Национального турофиса Швеции. Уже 30 мая авиакомпания Singapore Airlines, справедливо считающаяся одной из лучших в мире, запускает новый рейс из Сингапура в Стокгольм с остановкой в Москве. Новые рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово ежедневно, кроме среды и воскресенья, на новейшем типе воздушного судна Airbus A350-900 (общее количество кресел 253, из которых 187 мест эконом-класса, 24 места класса эконом-премиум и 42 места бизнес-класса). Время в пути из Москвы в Стокгольм составит 2 часа 10 минут. Алексей Саламатов, директор компании Samico, позитивно оценил новость о запуске нового рейса Singapore Airlines из Сингапура в Стокгольм через столицу России. По словам эксперта, «увеличение перевозки на направлении - это всегда хорошо. Другой вопрос в том, что сейчас этой перевозки достаточно, у туристов не возникает сложностей с тем, чтобы добраться до Швеции, вариантов много - два рейса в день из Москвы. Также можно добраться в столицу Швеции на поезде и затем пароме через Финляндию, Эстонию, Латвию». Говоря о продажах на шведском направлении, эксперт назвал их «активными»: « С начала года мы наблюдаем оживление, интерес к этому направлению демонстрирует положительную динамику, наши прогнозы по году осторожно позитивные». Татьяна Панина, старший менеджер скандинавского отдела компании «Джаз тур», солидарна с коллегой. Эксперт отмечает, что «шанс подгрузить рейс туристами из России, конечно, есть, но загружать его как отдельную позицию вряд ли получится, поскольку на сегодняшний день имеющейся перевозки «Аэрофлота» вполне достаточно. Если говорить о продажах, то мы наблюдаем оживление, срабатывает отложенный спрос, который сформировался за два кризисных года. У Скандинавии более высокая ценовая планка, но мы видим, что туристы снова активно начинают рассматривать варианты отдыха здесь».



«Появление новых перевозчиков и рейсов на направлении для путешественников всегда является плюсом. Однако главным критерием выбора для самостоятельных туристов на направлении Москва - Стокгольм будет стоимость. В настоящее время на этом направлении наши клиенты в основном покупают билеты а/к «Аэрофлот». К примеру, на июньские даты этого года стоимость авиаперелета по маршруту туда-обратно составляет от 9000 рублей. А по общей статистике продаж авиабилетов по направлению средняя стоимость перелета «Аэрофлотом» составляет немного больше 12 тыс. руб.», - заключил Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel. /TOURBUS.RU

Теги: Singapore Airlines, Сингапур, Сингапурские авиалинии, Швеция, Стокгольм, Скандинавия Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка