Субсидируемых авиарейсов в Крым станет больше

Как сообщается в Постановлении, опубликованном на сайте правительства, в этом году субсидируемые рейсы в Крым полетят еще из трех городов – Сочи, Орска и Сыктывкара. При этом билеты из Сочи в Симферополь будут стоить 2500 рублей в одну сторону, из Орска – 3375 рублей, из Сыктывкара – 3750 рублей.

Таким образом, в этом году субсидируемые рейсы в Крым будут выполняться из 61-ого города России. «Принятые решения будут способствовать расширению доступности воздушных перевозок между Крымом и другими субъектами Федерации, развитию внутреннего туризма», - поясняется в справке к документу. У экспертов есть, тем не менее, сомнения в справедливости последнего тезиса. Дело в том, что билеты в Крым по низким ценам будут доступны далеко не всем желающим отдохнуть в Крыму.

Так, в прошлом году появилось нововведение, которое сделало доступными субсидируемые рейсы только определенным категориям граждан. А именно: гражданам в возрасте до 23 лет, гражданам пенсионного возраста, инвалидам с детства II или III группы, инвалидам I группы любого возраста и сопровождающим их лицам, а также лицам, сопровождающих ребёнка-инвалида.

Сергей Толчин, замдиректора «НТК Интурист» отметил в интервью АТОР, что фактически субсидирование авиаперевозки в Крым не обеспечивает организованного турпотока в регион. «Важно понимать, что билеты по субсидии могут приобрести только отдельные категории граждан – в основном это пенсионеры и студенты. Во многих случаях они пользуются услугами авиакомпаний не с целью совершения туристических поездок. Здесь речь идет, скорее, о перевозке, а не о туризме», - говорит эксперт.

Данные сайтов авиакомпаний свидетельствуют о том, что на данный момент недорогие билеты в Крым на летний сезон уже не найти. Так, полет в Крым в преддверии майских праздников (29 апреля) из Москвы обойдется туристам в сумму от 10 тысяч рублей в одну сторону («Аэрофлот», RedWings). Из Санкт-Петербурга на эту же дату можно найти билеты за 7-9 тысяч рублей в одну сторону («Россия», Уральские авиалинии). Из Екатеринбурга есть прямой рейс с вылетом 28 апреля – от 16,6 тысяч рублей.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», заявил, что «субсидирование рейсов в Крым нельзя рассматривать, как меру по развитию внутреннего туризма, это мера принята для поддержки малоимущих граждан. В прошлом году менее 5% туристов воспользовались субсидированными билетами, что естественно никак не повлияло на загрузку Крыма. Стоит также отметить, что по факту произошло лишь увеличение количества маршрутов, а вот количество денег уменьшилось. Для сравнения, на субсидирование рейсов на дальнем Востоке выделено в 7 раз больше средств, чем на субсидирование рейсов в Крым. К сожалению, субсидирование туроператорской перевозки в Крым, о необходимости которой мы не раз заявляли, пока так и осталось «под сукном».





Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», солидарен с коллегой и выражает уверенность в том, что «субсидирование перевозки не имеет никакого отношения к развитию внутреннего туризма. Это лишь одна из маленьких мер, но если таких мер будет 100, тогда можно будет говорить о каком-то влиянии на туризм. Вообще если говорить о транспорте в России, то стоит отметить, что транспортная составляющая в нашей стране очень дорогая. При этом РЖД каждый год рассказывают нам о том, что их доходы падают».





Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», высказывает аналогичное мнение. Эксперт говорит, что «субсидирование перевозки никого ни к чему не подталкивает, я имею в виду в плане развития внутреннего туризма. Не вижу ничего общего в субсидировании рейсов и стимулировании турпотока в Крым, который к слову в этом году значительно просядет».

Наконец, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», заявила, что «такие меры способствуют привлечению туристов на полуостров, но хотелось бы, чтобы количество таких рейсов в неделю из регионов было больше, а также период вылетов не был ограничен только летними месяцами».

/TOURBUS.RU