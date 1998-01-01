Очереди в музеях Петербурга сохранятся

Туроператоры, принимающие гостей Северной столицы, и руководители городских музеев с тревогой ожидают новый высокий сезон

Выступая перед журналистами в последний день марта, представители ведущих музейных учреждений Петербурга не скрывали: очереди из туристов сохранятся и в летнем сезоне 2017 года, поскольку пропускные возможности учреждений фактически исчерпаны, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как заявил заместитель генерального директора по эксплуатации Государственного Эрмитажа, «больше чем 7,7 тыс. человек единовременно находиться в Эрмитаже не может. В этой связи каких-либо особых мер, связанных с ростом числа посетителей и проведением в городе летом такого события, как Кубок конфедераций, в предстоящем «высоком» туристическом сезоне мы предпринимать не намерены».

Примерно в том же духе рассуждают и его коллеги. В частности, главный архитектор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Мария Рядова сообщила, что из-за анфиладного расположения помещений главное здание комплекса не может принимать выше 900 человек в час, а заместитель директора по эксплуатации Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Борис Подольский сказал, что «больше 3-4 тыс. человек одновременно на его территории не бывает».

При этом в Царском Селе из-за невысокой пропускной способности здания и желания абсолютно всех непременно увидеть Янтарную комнату и летом 2017-го, скорее всего, избавиться от уже ставших притчей во языцех больших очередей не получится.

Что касается возможного роста числа желающих увидеть хранимые в музеях ценности, их представители подчеркивают: учреждения и без того работают на пределе возможностей. А поскольку обслуживать больше посетителей они могут только за счет увеличения времени работы, музейщики идут навстречу: «Царское Село», к примеру, в сезон намерено работать с 8 утра до 8 вечера, а Эрмитаж два дня в неделю отрыт до 21 часа. Вместе с тем каких-либо принципиальных изменений в режимах работы и организации приема посетителей предстоящим летом не будет.

Если не считать того, что в Пушкине очередь желающих оказаться в Янтарной комнате повернут так, чтобы во время нахождения в ней они могли любоваться красотами дворца, а в парке установят дополнительные скамейки…

При этом представители турбизнеса с опасением ожидают начала «высокого» сезона в музеях. «Если безобразие, которое наблюдалось в «Царском Селе» в прошлом году с билетами, повторится, это явно не будет способствовать росту привлекательности Петербурга, - считает генеральный директор компании «Мир» Валерий Фридман. – Перекупщики билетов чувствуют там себя вольготно, а руководители туристических групп порой просто вынуждены пользоваться их услугами».

Не особенно оптимистична и генеральный директор компании «Балтик Тревел» Людмила Кудрявцева. «Работая с партнерами (музеями и т. д.), мы заранее предупреждаем их о том, что наш круизный клиент проводит в городе всего сутки-двое, и поэтому нуждается в особом отношении. Например, он готов отправиться в Эрмитаж или другой музей уже 7.30. А они в это время закрыты… - констатирует она.

- Мы просим: пустите нас раньше из-за специфики нашего бизнеса. А нам отвечают: «Спасибо вам большое, но у нас и так все хорошо. И мы не будем подстраиваться под ваших туристов, так как музеи перегружены, а наш потенциал полностью исчерпан».

/TOURBUS.RU