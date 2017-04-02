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04 апреля
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В аэропортах Москвы усилены меры безопасности/ Singapore Airlines будет летать в Москву пять раз в неделю/ Россия ограничила полеты в страну авиакомпании «Сомон Эйр»
В аэропортах Москвы усилены меры безопасности
Московские аэропорты усиливают меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.
"Антитеррористическая защищенность московских аэропортов находится на высоком уровне. Производится полный досмотр всего пассажиропотока на входных группах, как на территории аэровокзалов, так и при входе в стерильную зону", — сказал собеседник агентства.
Однако, по его словам, "в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга меры безопасности усилены".
"Предпринимаются исчерпывающие, максимально возможные меры на контрольных группах, а также в помещениях аэровокзалов Шереметьево, Внуково, Домодедово и в Жуковском. Дополнительные наряды служб авиационной безопасности заступили на дежурство, проверяются как территории аэровокзалов, так и прилегающие зоны, включая терминалы и станции железной дороги", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дополнительной проверке подвергаются и пассажиры по прилету в аэропорты. "Прилетевшие пассажиры на ряде рейсов в выборочном порядке подвергаются проверке при входе в терминалы, досматриваются их личные вещи, выборочно проверяются документы", — сказал он.
Дополнительные меры безопасности приняты и в залах ожидания, а также у стоек регистрации и на аэродромах. "Проведены инструктажи персонала аэровокзалов на предмет усиления бдительности. Аэродромы также дополнительно проверяются на наличие бесхозных или неустановленных предметов", — сказал источник.
Singapore Airlines будет летать в Москву пять раз в неделю
Авиакомпания Singapore Airlines доведет частоту рейсов между аэропортом Чанги и Москвой до пяти раз в неделю, сообщает Совет по туризму Сингапура.
«С мая все рейсы из Москвы будут выполняться пять раз в неделю», — пояснили в пресс службе Совета по туризму.
С начала этого года полеты в Россию выполняются на инновационном Airbus A350—900. На борту представлены бизнес и экономический классы, а также премиум-эконом-класс. Его главная особенность — кресло-реклайнер с откидывающейся на 135 градусов спинкой.
Россия ограничила полеты в страну авиакомпании «Сомон Эйр»
Россия с понедельника, 3 апреля, ограничила рейсы таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе и Худжанда в Москву, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса России.
Он пояснил, что это является "зеркальными мерами" в ответ на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании "Ямал" на рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский
" в Душанбе и Худжанд.
"Вопреки договоренностям, зафиксированным протоколом переговоров, авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявку авиакомпании "Ямал". При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объёме до 02.04.2017 г. в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение авиакомпании "Ямал", — говорится в сообщении российского ведомства.
Конфликт между авиавластями РФ и Таджикистана из-за рейсов из "Жуковского" возникает не первый раз. В конце прошлого года Таджикистан также не допустил авиакомпанию "Ямал" к регулярным полетам в республику из подмосковного аэропорта.
Ранее к рейсам из Жуковского в Душанбе и Худжанд были допущены "Уральские авиалинии". Наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний нарушает паритет, указывали авиавласти Таджикистана.
/TOURBUS.RU
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