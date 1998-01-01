Новости Туркомпании продолжают сомневаться в обязательности реестра турагентств Наши эксперты обсуждают появление на официальном сайте Ростуризма ссылки на реестр турагентств, создаваемый ассоциацией «Турпомощь»

В последнее время ряд профессиональных СМИ обратил внимание на то, что на сайте Ростуризма рядом со ссылкой на Федеральный реестр туроператоров появилась странная ссылка на реестр турагентств, которая перенаправляет на соответствующий раздел сайта «Турпомощи». Между тем, как отмечает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова, «при этом никакой информации о том, что вступление в «реестр» носит исключительно добровольный характер, на сайте ведомства нет. При этом путешественники ничего не знают и не могут знать о том, что реестр турагентств является добровольным и попасть в него может любое турагентство – никто никакой ответственности за членов этого реестра не несёт, и никто их при приёме не проверяет на предмет благонадежности. Напротив, туристы думают, что раз эта ссылка есть на сайте Ростуризма, этим данным можно доверять». «Отрадно, что профильные СМИ освещают эту тему, в том числе благодаря им агенты информированы о том, что реестр турагентств при «Турпомощи» не носит обязательный характер. Именно поэтому, на мой взгляд, никто из агентов больше вступать туда не будет. Те же, кто уже вступил, имеет на это полное право. Реестров может быть много, я не имею ничего против, но они должны быть добровольные и бесплатные, - прокомментировал нам эту новость один из наших экспертов. – Почему Ростуризм так активно поддерживает «Турпомощь» с этим реестром - непонятно». Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд», поддерживает нашего эксперта: «Я считаю, что Ростуризм вводит в заблуждение агентства и, используя административные рычаги, заставляет агентов вступать в реестр турагентств «Турпомощи», хотя законом четко определено, что этот реестр является добровольным. При этом г-н Сафонов, выступая в рамках недавно прошедшей выставки МIТТ, обмолвился, что агентам нужно вступить в этот реестр, чтобы к ним не было вопросов. Но этот реестр добровольный, если вы хотите, чтобы агенты вступали в него, разъясните им, чем будет заниматься этот реестр? Чем поможет агентам? У нас есть объединения агентств - СТА и АТА, которые действительно помогают агентам, а что делает реестр при «Турпомощи»? Агентам нужны пояснения». По словам эксперта, «на мой взгляд, реестр при «Турпомощи» бесполезен и не изменит ситуацию на рынке. Можно для примера посмотреть на работу реестра туроператоров. Мы платим немалые деньги за нахождение в реестре, а что мы по факту получаем? Почему мы, ведущие честный бизнес, должны платить за мошенническую деятельность других компаний, а те, в свою очередь, остаются безнаказанными? На выставке МIТТ-2017 я видела Инну Бельтюкову, экс-генерального директора «Капитал Тура». Бывший руководитель компании, чьи проблемы ощутили на себе агенты и тысячи туристов, совершенно спокойно общалась с новыми потенциальными партнерами». /TOURBUS.RU

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