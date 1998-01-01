Новости Майя Ломидзе рассказала, куда поедут в мае россияне, когда откроют Египет и нужен ли список стран, где «не любят» наших туристов В преддверии «майских каникул» в столице прошла пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России

Пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Туристические предпочтения россиян на майские праздники» прошла сегодня в столичном пресс-центре Национальной службы новостей. Как отметила в начале пресс-конференции г-жа Ломидзе, по сравнению с прошлым годом туристический спрос на грядущие майские праздники вырос на треть. «На майские праздники цена не снижается – это считается пиком сезона в весенний период. У некоторых операторов объем продаж превышает прошлогодние показатели в два раза. В среднем по рынку мы оцениваем увеличение объема продаж на 30% выше прошлого года. Отмечу, что у некоторых операторов прирост на таких направлениях, как Франция, Великобритания, Испания, Италия – а это достаточно дорогие экскурсионные направления – составляет 10-15%. Чехия у некоторых операторов в три раза превышает объем прошлогодних продаж, у некоторых – на 40%, таким образом «средняя температура по больнице» – 30-процентное увеличение продаж на майские праздники», - пояснила она. Как добавила г-жа Ломидзе, «на майские праздники лидируют пляжные направления: Турция, Греция и Кипр. В регионах за Уралом лидирует Таиланд. Далее из экскурсионных направлений идет Чехия, потом идет Россия, в частности, Краснодарский край. Минимальная стоимость тура – 25-28 тысяч рублей на человека вне зависимости от того, отдыхают ли россияне в пределах страны или за границей. Но дешевых мест осталось мало. Далее цена подскочит до 35-40 тысяч рублей». Отвечая на вопрос о том, что египетские СМИ сообщили, что авиасообщение с этой страной может быть восстановлено в мае, Майя Ломидзе заявила, что «вопрос остается открытым». По словам спикера, «1 апреля кто-то пошутил, что открыто авиасообщение с Египтом. Видели бы, сколько оживления я увидела вокруг. Но потом люди осознали, что это был розыгрыш. Пока авиасообщение не открыто, и, видимо, этот вопрос будет из разряда «кто виноват» и «что делать». Процесс согласования идет, как и шел, ожидаем решения». Был задан г-же Ломидзе и вопрос о том, как отразится на востребованности туров в Северную столицу вчерашний теракт в петербургском метро. По словам спикера, «конечно, возникает вопрос, как эта страшная трагедия повлияет на продажи Санкт-Петербурга. Пока нет никаких аннуляций, нет заявок ни со стороны иностранных туристов, ни со стороны российских отменить уже оплаченные туры – большинство из них приходится на майские праздники. Первой реакции мы ожидаем от иностранных рынков, от российского рынка меньше ожиданий негативных. Надо посмотреть, как дальше будут развиваться события. Если, не дай бог, что-то еще случится, то это серьезнее отразится на туристическом рынке. Иностранцы более трепетно относятся к любой информации такого рода, поэтому, возможно, будет замедление продаж, возможно, будет аннуляция. На данный момент, подчеркну, аннуляций нет». В конце встречи с журналистами г-жа Ломидзе ответила на вопрос, как она относится к предложению депутата Госдумы Геннадия Онищенко «дать полномочия Ростуризму объявить страну, в которой не уважают россиян, нежелательной». Напомним, что это предложение последовало после информации в ряде СМИ о том, что группе россиянок якобы было отказано в обслуживании в одном из ресторанов Мадрида. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе не поддержала эту идею. По ее словам, «есть страны, не рекомендованные к посещению по соображениям безопасности. Такой список ведет МИД РФ. Но есть частные случаи, когда какие-то гостиницы в Австрии, Испании предвзято относятся к российским туристам, но, если по каждому поводу запрещать въезд в страну, можно всю жизнь просидеть дома». /TOURBUS.RU

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