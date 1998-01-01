Министр культуры предложил возить французов в Бородино

Министр культуры России Владимир Мединский предложил организовать специализированные туры для французов и других иностранцев на Бородино, - сообщает «Интерфакс».

Такое мнение глава ведомства выразил на презентации директора Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева по концепции развития музея в среду в Минкультуры РФ.

"Вы работаете выделено с турагентствами, которые специализируются на французах? Или вообще на иностранцах? Мне кажется, надо, потому что у нас год культурного обмена Россия-Франция. Чем не культурный обмен — посетить Бородино?", — спросил министр, обращаясь к Игорю Корнееву.

"...Небольшой набор иностранных компаний и наших. Сделать для них специализированный тур, предложить теми же автобусам на день возить в Бородино. Это интересно", — выразил уверенность Владимир Мединский.

В свою очередь директор музея пообещал проработать этот вопрос.

«Идея создать туры для французов в Бородино не просто неадекватная, а непростительная даже для учителя истории, а не то что для Министра культуры. Это же о чем нужно думать, чтобы предлагать французам добровольно вспоминать неприятные страницы истории своей страны. Может быть, сформируем туры для немцев в парк «Патриот» в Кубинке, где строится «здание Рейхстага»?, - прокомментировал нам эту новость Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП Групп».

По совам эксперта, «Если министр культуры хочет помочь въездному туризму, то необходимо как-то облегчить получение российской визы, а не усложнять ее, решить проблему гостиниц, возможно, договориться с другими ведомствами, отводить землю для строительства отелей.

Французы – самые активные путешественники, они часто приезжают в Россию с целью посещения исторических мест. Уже сейчас мы получаем заявки от туристов из Франции на 2018 год, но мы не можем их подтвердить, поскольку гостиницы не хотят нам давать цены на слеующий год.

Вот о чем надо думать, а не о том, как привлечь французов в Бородино. Зачем вообще кого-то куда-то привлекать? Создай благоприятные условия и туристы сами приедут».

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», сомневается, что «французские туристы будут специально приезжать в Россию с целью посетить Бородино. Возможно, кому- то это и будет интересно, но я все-таки считаю, что заявление г-на Мединского носит популистский характер».

/TOURBUS.RU