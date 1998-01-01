Новости Льгот для отдыхающих в России не будет Комитет Госдумы отклонил законопроект о льготах для компаний, отправляющих сотрудников на отдых в России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на вчерашнем заседании рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о налоговых льготах для работодателей, которые оплачивают для своих работников туристические поездки по России, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что проект этого закона был внесен сенаторами Игорем Чернышевым и Валерием Рязанским еще в августа 2015 года. Этим законопроектом предлагается дать работодателю право учитывать затраты на организацию туризма своих работников в расходах организации, что позволит уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль. Согласно документы, учитываться будут фактически понесенные расходы, но не более 50 тыс. рублей на каждого работника или члена его семьи за налоговый период. "Целью законопроекта является государственная поддержка развития туризма в Российской Федерации и предоставление работающим лицам и членам их семей дополнительной возможности реализовать свое право на отдых", — отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что объем предлагаемых налоговых льгот составит 696 млн рублей в 2017 году и 745 млн рублей в 2018 году. Но, подчеркивают они, эти «выпадающие доходы бюджета» окупятся дополнительными поступлениями от организаций туристской отрасли и смежных с ней отраслей в результате роста спроса на услуги внутреннего туризма. В то же время сообщалось, что инициатива была разработана совместно с Министерством культуры Российской Федерации и на документ было получено положительное заключение правительства. Между тем ранее наши эксперты положительно оценили депутатскую инициативу. «Безусловно, данная инициатива поможет развитию внутреннего туризма и сделает путешествия по России более популярными, - отметил в беседе с нами Константин Победкин, сооснователь Onlinetours.ru. - При этом на выездной туризм этот законопроект никак не повлияет. Самые популярные массовые направления – Турция, Греция – пока гораздо лучше подготовлены к приему туристов: и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения сервиса. Поэтому компенсации в виде 20% от суммы стоимости поездки – размер налога на прибыль – отнюдь не достаточно, чтобы выбрать российский курорт вместо заграничного. Ежегодно по России путешествует более 10 млн человек. Даже если всего 1% туристов воспользуется этой льготой, то размер налоговых льгот составит около 5 млрд руб». «Это стало бы еще одним шагом к развитию внутреннего туризма, - отметила Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур». – Что нужно сделать в первую очередь? Необходимо дотировать авиабилеты, что является более действенной мерой в развитии российских направлений. Введение налоговых вычетов на отдых на российских курортах – правильный ход и при поддержке Минкультуры проект ждет большое будущее». /TOURBUS.RU

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