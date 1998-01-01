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04 апреля
Число круизных судов на Балтике может увеличиться
Пресс-конференция компании MOBY SPL, посвященная возобновлению паромных круизов на паромах из Петербурга, прошла в столице Эстонии
«У нас есть секрет, который мы намерены раскрыть не ранее середины этого лета, - таким образом заинтриговал журналистов во время пресс-конференции, посвященной возобновлению круизов на паромах из Петербурга, генеральный директор компании MOBY SPL Сергей Котенев. При этом он не преминул сообщить, что речь идет о возможном появлении как нового лайнера, так и новых круизных продуктов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Второго апреля этот паромный оператор возобновил выполнение круизов из Петербурга, однако теперь единственный оставшийся в распоряжении компании на Балтике лайнер «Принцесса Анастасия» выполняет в неделю один длинный круиз по маршруту Петербург-Таллин-Стокгольм-Хельсинки-Петербург, а также короткий на линии СПб-Хельсинки-СПб.
«Это только начало пути – надеюсь, вскоре у нас появится еще один лайнер, а вместе с этим расширится и спектр предлагаемых туристам круизов», - заявил Сергей Котенев.
В свою очередь, глава итальянской MOBY Алессандро Онорато подчеркнул, что «открытие линии, на которой начинает работать «Принцесса Анастасия», это не точка, а только начало пути, на котором мы намерены развивать круизный бизнес на Балтике и продолжать инвестировать в него».
Что касается планов на сезон, Сергей Котенев сообщил: до конца года компания намерена перевезти по своим маршрутам не менее 150 тыс. уникальных пассажиров, среди которых примерно 50 на 50 будут россияне и иностранцы. «При этом общее количество пассажиродней должно достигнуть 313 тыс., а в спектр наших предложений войдут и такие продукты, как предложение круизов с посещением норвежских фьордов и «пакеты» для болельщиков Кубка конфедераций», – констатировал он.
По его словам, и первое, и второе может быть очень востребовано, поскольку в 2016 году круизы с посещением фьордов заинтересовали около 14 тыс. туристов, а «пакетными» предложениями для болельщиков (на Чемпионате мира по хоккею) удалось заинтересовать более 5 тыс. человек. «Поскольку уже к середине лета этого года у нас будут сформированы предложения на 2018-й, среди них обязательно будут «пакеты» для туристов-болельщиков Чемпионата мира по футболу, который состоится в Петербурге в 2018 году», – заметил Сергей Котенев.
При этом он не исключает, что будущим летом паром компании, как и в случае с зимним Сочи, будет задействован в качестве плавучей гостиницы.
Несмотря на жесткую конкуренцию с другими перевозчиками, в MOBY SPL уверены, что за счет сплава русского гостеприимства и итальянского менеджмента смогут «грузить» свой паром. По оценке топ-менеджеров, уже сейчас лайнер на весь сезон забронирован примерно на 80% (продажи начались еще в декабре 2016-го), и поэтому у них есть уверенность в поступательном развитии бизнеса.
«Круизы со вкусом Италии наверняка будут пользоваться популярностью как у россиян, так и у иностранцев не только потому, что они предполагают посещение Петербурга, - говорит Алессандро Онорато. – В первую очередь это уникальный продукт, который интересен всем».
/TOURBUS.RU
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» впервые пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.
Международный туристический форум «ОТДЫХ»
Среди участников:
1. "Инфлот - круизы и путешествия"
2. "Виа Марис"
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