Число круизных судов на Балтике может увеличиться

Пресс-конференция компании MOBY SPL, посвященная возобновлению паромных круизов на паромах из Петербурга, прошла в столице Эстонии

«У нас есть секрет, который мы намерены раскрыть не ранее середины этого лета , - таким образом заинтриговал журналистов во время пресс-конференции, посвященной возобновлению круизов на паромах из Петербурга, генеральный директор компании MOBY SPL Сергей Котенев. При этом он не преминул сообщить, что речь идет о возможном появлении как нового лайнера, так и новых круизных продуктов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Второго апреля этот паромный оператор возобновил выполнение круизов из Петербурга, однако теперь единственный оставшийся в распоряжении компании на Балтике лайнер «Принцесса Анастасия» выполняет в неделю один длинный круиз по маршруту Петербург-Таллин-Стокгольм-Хельсинки-Петербург, а также короткий на линии СПб-Хельсинки-СПб.

«Это только начало пути – надеюсь, вскоре у нас появится еще один лайнер, а вместе с этим расширится и спектр предлагаемых туристам круизов», - заявил Сергей Котенев.

В свою очередь, глава итальянской MOBY Алессандро Онорато подчеркнул, что «открытие линии, на которой начинает работать «Принцесса Анастасия», это не точка, а только начало пути, на котором мы намерены развивать круизный бизнес на Балтике и продолжать инвестировать в него».

Что касается планов на сезон, Сергей Котенев сообщил: до конца года компания намерена перевезти по своим маршрутам не менее 150 тыс. уникальных пассажиров, среди которых примерно 50 на 50 будут россияне и иностранцы. «При этом общее количество пассажиродней должно достигнуть 313 тыс., а в спектр наших предложений войдут и такие продукты, как предложение круизов с посещением норвежских фьордов и «пакеты» для болельщиков Кубка конфедераций», – констатировал он.

По его словам, и первое, и второе может быть очень востребовано, поскольку в 2016 году круизы с посещением фьордов заинтересовали около 14 тыс. туристов, а «пакетными» предложениями для болельщиков (на Чемпионате мира по хоккею) удалось заинтересовать более 5 тыс. человек. «Поскольку уже к середине лета этого года у нас будут сформированы предложения на 2018-й, среди них обязательно будут «пакеты» для туристов-болельщиков Чемпионата мира по футболу, который состоится в Петербурге в 2018 году», – заметил Сергей Котенев.

При этом он не исключает, что будущим летом паром компании, как и в случае с зимним Сочи, будет задействован в качестве плавучей гостиницы.

Несмотря на жесткую конкуренцию с другими перевозчиками, в MOBY SPL уверены, что за счет сплава русского гостеприимства и итальянского менеджмента смогут «грузить» свой паром. По оценке топ-менеджеров, уже сейчас лайнер на весь сезон забронирован примерно на 80% (продажи начались еще в декабре 2016-го), и поэтому у них есть уверенность в поступательном развитии бизнеса.

«Круизы со вкусом Италии наверняка будут пользоваться популярностью как у россиян, так и у иностранцев не только потому, что они предполагают посещение Петербурга, - говорит Алессандро Онорато. – В первую очередь это уникальный продукт, который интересен всем».

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» впервые пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнеры «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия",

Международный туристический форум «ОТДЫХ»

Среди участников:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун"

10. НИКА

11. «Пак Групп»

12.PONANT Luxury Cruises & Expeditions

13."Солеанс Тревел"

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