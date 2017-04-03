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Теракт произошел сегодня в петербургском метро

Туроператоры не исключают аннуляции туров после сегодняшней трагедии в центре Северной столицы

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали около 50 человек, сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о 10 погибших. Кроме того, сообщалось о 30 раненых.

Национальный антитеррористический комитет (НАК), в свою очередь, сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Ранее сегодня стало известно, что около 15:00 взрыв произошел в вагоне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как сообщал источник "Интерфакса", сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Как подчеркнул источник, взрыв был только один.

"Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва", - сказал источник.

По его данным, другие вагоны поезда не пострадали.

"Поскольку поезд не имел сквозного прохода между вагонами, третий вагон принял взрывную волну целиком на себя. Взрыв произошел в ограниченном стенками вагона пространстве, не дав взрывной волне затронуть соседние вагоны", - сказал источник.

Кроме того, по неподтвержденным данным, взрывное устройство найдено на станции метро Санкт-Петербурга "Площадь восстания", сообщил "Интерфаксу" источник.

"Не сработавшее устройство обнаружено на станции "Площадь Восстания", - сказал собеседник агентства.

"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", - сообщила пресс-служба подземки. Ранее сообщалось о закрытии восьми и затем десяти станций.

Аэропорт Пулково усилил меры безопасности из-за взрывов в метро Петербурга, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

"Усилены меры безопасности, в частности, входной досмотр и предполетный досмотр", — сказала она. Как уточнила собеседница агентства, авиарейсы в Пулково обслуживаются в обычном режиме, без задержек.

При взрыве в метро в Санкт-Петербурге могли пострадать туристы, но вероятность этого мала, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Пока нет точных данных и списка пострадавших, говорить о возможных жертвах среди туристов рано, однако ряд моментов говорит о небольшой вероятности того, что иностранные или российские туристы могли пострадать при взрыве", — говорится в сообщении.

По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, окончательных выводов делать пока нельзя. В низкий туристический сезон, который в Санкт-Петербурге длится с октября по апрель, город принимает ориентировочно до 100 тысяч туристов в месяц. При этом среди них превалируют именно внутренние туристы – из других городов России.

"Учитывая то, что значительная их часть приезжает и осматривает центр города именно в выходные дни, можно ожидать, что среди пострадавших в результате взрыва вряд ли будет много туристов", — пояснила она.

Туроператоры не исключают аннуляции туров после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Конечно, такие события не прибавляют очков никакому направлению. Мы как раз сегодня обзваниваем туроператоров, собираем информацию по итогам 2016 года на въездном рынке. Год был весьма удачным, по статистике Пограничной службы въезд в Россию с целью туризма вырос на 11%. В сегменте организованных групп, по экспертным оценкам, рост был еще выше – 30-40%", — сказала Ирина Тюрина.

По ее словам, до сегодняшнего дня спрос на ближайшее лето был активный, туроператоры прогнозировали, что к августу 2017 года рост по организованным группам по всем въездным рынкам может достигнуть 40-50%.

"Но как только появилась информация о взрывах в питерском метро, туроператоры буквально стали "брать свои слова обратно". И сейчас не исключают, что пойдут аннуляции уже оплаченных туров. Тем более что Петербург – самый принимающий город в России", — добавила она.

/TOURBUS.RU

P.S. Теракт в метро Санкт-Петербурга совершил смертник. Это 22-х или 23-летний уроженец Средней Азии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Есть сведения, что он был связан с радикальными исламистами. Окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК.

Ранее в различных СМИ появлялась информация, что предполагаемый смертник может оказаться уроженцем Казахстана или Киргизии. У него, впрочем, было российское гражданство. Предполагаемого смертника звали Максим Аришев, утверждает Фонтанка.ру.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, более 50 находятся в больницах. Во вторник в Санкт-Петербурге начался трёхдневный траур.