Британские дипломаты и российские туроператоры не согласны с Сергеем Лавровым

Представители британского посольства и туроператоры прокомментировали высказывание главы российского МИДа о сложностях с получением визы в Великобританию

Посольство Великобритании не подтверждает наличие сложностей у граждан России при получении виз для поездки в Великобританию и сообщает о значительном упрощении этой процедуры, заявил официальный представитель британского посольства в Москве, которого цитирует «Интерфакс».

"В большинстве случаев процесс подачи заявления на визу не представляет никаких трудностей. В прошлом году более 96% заявлений были успешны. Минимальный срок действия визы, получаемый заявителем — шесть месяцев", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Великобритания упростила "процесс подачи заявления для граждан России год назад, существенно сократив количество вопросов анкеты".

"Мы уже получили положительные отзывы от наших клиентов", — отметил он.

"Количество граждан России, подавших заявление на британскую визу в последнем квартале 2016 года, возросло на 25% по сравнению с таким же периодом годом ранее",- подчеркнул представитель посольства.

Дипломат пояснил, что посольство Великобритании предлагает "большой спектр премиальных услуг, включая выпуск срочной визы за три-пять рабочих дней".

"В отличие от британских заявителей на российскую визу, мы не требуем предоставления брони авиабилетов, отеля или регистрации визы после прибытия в Великобританию", — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что российским гражданам получить британскую визу намного сложнее, чем британцам — российскую.

"Например, в их анкете-заявлении на выдачу визы необходимо ответить на сто вопросов, а также предоставить массу различных документов и справок. Наши же требования к заявителям из Великобритании значительно скромнее, поэтому вряд ли можно говорить об "огромном пакете документов", — приводит издание слова министра.

Сергей Лавров также напомнил, что в свое время Великобритания не присоединилась к визовому соглашению между Россией и EC, "поэтому переговоры с ней проходили в отдельном формате".

«Мнение о сложностях, связанных с получением визы в Великобританию ­- стереотип. Наша многолетняя практика в качестве ведущего туроператора в России на данном направлении показывает, что в последние годы оформление виз в Великобританию у россиян проходит без каких-либо осложнений и задержек, а процент отказов в выдаче виз минимален, - заявила нам Елена Горохова, руководитель отдела Великобритании и Ирландии туроператора BSI Group.

По словам эксперта, «Визовые службы консульства Великобритании в настоящее время рассматривают документы туристов не более, чем за 10-15 рабочих дней, что дает возможность путешественникам бронировать туры с минимальной глубиной.

Кроме того, не так давно визовая и иммиграционная служба Великобритании запустила новую онлайн-услугу, которая облегчает подачу документов на британскую визу. Традиционно Консульство Великобритании выдает визы именно на тот период, который был запрошен туристом и за который произведена оплата».

Как добавила эксперт, «В этом году мы отмечаем значительный рост продаж туров в Великобританию и интереса к направлению у российских туристов, что также связываем не только с улучшением визовой политики, но и с укреплением российской валюты относительно фунта стерлинга.

Стоимость фунта по отношению к рублю по сравнению с показателями прошлого года упала почти вдвое, что привело к снижению как стоимости туров в Соединённое Королевство, так и стоимости сопутствующих услуг – экскурсионных программ, развлечений. Поэтому, если у туриста давно была мечта попасть в Англию, то в 2017 году самое время сделать это с максимальной выгодой».

Артем Спихин, руководитель визового отдела компании «Русский Экспресс», солидарен с коллегой. Эксперт заявил, что «никаких сложностей при оформлении визы в Великобританию у российских туристов не возникает.

Нужно собрать пакет документов, правильно все оформить и примерно за месяц до отъезда подать заявку, и тогла никаких проблем не будет. У нас большие объемы по Британии, отказов в визе практически нет, по крайней мере их не больше, чем отказов в шенгенских визах и визах других стран.

Да, сейчас срок оформления увеличился, если в декабре-январе можно было получить визу за 15 дней, то сейчас примерно за 20 дней. Но всегда есть возможность доплатить и получить срочную визу за 4 дня».

/ TOURBUS.RU