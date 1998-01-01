Новости Началось номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017 Номинирование на сайте премии продолжится до 15 июня

Первого апреля на сайте премии началось выдвижение номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017. Напормним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Сonference.ru. Вручение премии проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Преимущества участия в RBT&MA: реализация эффективной маркетинговой и PR-компании в рамках крупнейшего проекта в бизнес-туризме повышение рейтинга и деловой репутации компании прямой выход на целевую аудиторию – корпоративных заказчиков уникальная платформа для эффективногокоммуницирования с коллегами, партнерами и заказчиками услуг стимул к активной работе и дальнейшим достижениям в формате честной конкуренции В этом году выбирать и чествовать лучшие компании будут в номинациях:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* 2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* 3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга 4) Лучшая региональная конгрессная гостиница 5) Лучший конгрессный центр России 6) Лучший организатор конференций в России 7) Лучший организатор конференций за рубежом 8) Лучший организатор инсентив-программ в России 9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом 10) Лучшее business travel агентство 11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников 12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 13) Лучшая региональная администрация по туризму 14) Лучший офис Visit Russia за рубежом 15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE 16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России Номинирование на сайте премии продолжится до 15 июня, а уже с 16 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосования за претендентов на награду. Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.

Теги: Russian Business Travel & MICE Award, Бизнес-тревел, Туристические премии, ИД "Турбизнес" Назад к списку новостей

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