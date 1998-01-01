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03 апреля
Началось номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017
Номинирование на сайте премии продолжится до 15 июня
Первого апреля на сайте премии началось выдвижение номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017.
Напормним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Сonference.ru.
Вручение премии проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Преимущества участия в RBT&MA:
реализация эффективной маркетинговой и PR-компании в рамках крупнейшего проекта в бизнес-туризме
повышение рейтинга и деловой репутации компании
прямой выход на целевую аудиторию – корпоративных заказчиков
уникальная платформа для эффективногокоммуницирования с коллегами, партнерами и заказчиками услуг
стимул к активной работе и дальнейшим достижениям в формате честной конкуренции
В этом году выбирать и чествовать лучшие компании будут в номинациях:
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга
4) Лучшая региональная конгрессная гостиница
5) Лучший конгрессный центр России
6) Лучший организатор конференций в России
7) Лучший организатор конференций за рубежом
8) Лучший организатор инсентив-программ в России
9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом
10) Лучшее business travel агентство
11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников
12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
13) Лучшая региональная администрация по туризму
14) Лучший офис Visit Russia за рубежом
15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE
16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Номинирование на сайте премии продолжится до 15 июня, а уже с 16 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосования за претендентов на награду.
Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.
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