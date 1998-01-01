Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
03 апреля
Началось номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017

Номинирование на сайте премии продолжится до  15 июня


Первого апреля на сайте премии началось  выдвижение номинантов  на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2017.

 

Напормним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Сonference.ru.  

Вручение премии проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

 

Преимущества участия в  RBT&MA:

реализация  эффективной маркетинговой  и PR-компании в рамках крупнейшего  проекта в бизнес-туризме

повышение  рейтинга и деловой репутации компании

прямой выход на целевую аудиторию – корпоративных заказчиков

уникальная платформа для эффективногокоммуницирования  с коллегами, партнерами и заказчиками услуг

стимул к активной работе и дальнейшим достижениям в формате честной конкуренции

 

В этом году выбирать и чествовать лучшие компании будут в номинациях:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга

4) Лучшая региональная конгрессная  гостиница

5) Лучший конгрессный центр России

6) Лучший организатор конференций в России

7) Лучший организатор конференций за рубежом

8) Лучший организатор инсентив-программ в России

9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом

10) Лучшее business travel агентство

11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников

12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

13) Лучшая региональная администрация по туризму 

14) Лучший офис Visit Russia за рубежом

15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE

16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России 

 

Номинирование на сайте премии продолжится до  15 июня,  а уже с 16 июня начнется следующий этап  - открытое  онлайн-голосования за претендентов на награду.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском  «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.


Теги:

Russian Business Travel & MICE Award, Бизнес-тревел, Туристические премии, ИД "Турбизнес"
Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 