Второй всероссийский турагентский конгресс откроется 9 апреля на курорте «Роза Хутор»

В ходе турагентского форума будут обсуждаться вопросы применения законодательства, требований госрегуляторов турбизнеса, развития новых технологий, партнерского взаимодействия с туроператорами и кадровой политики

До открытия Второго всероссийского турагентского конгресса, который пройдет 9-12 апреля в Сочи на курорте «Роза Хутор», осталось совсем немного времени.

Руководители ведущих турагентств со всей страны во второй раз соберутся в Сочи для обмена опытом и делового общения, обсуждения эффективной работы, насущных проблем и вопросов, волнующих каждого прогрессивного турагента, особенно в условиях современных бизнес реалий.





По традиции конгресс состоится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, администрации Краснодарского края и г. Сочи, Российского союза туриндустрии, ассоциации «Турпомощь», ассоциации «Союз туристических агентств» (СТА). Организаторами выступают Ростуризм, РСТ, «Турпомощь», ТО «Роза ветров», курорт «Роза Хутор». Инициаторами традиционного выступили крупнейшие турагентские объединения: МГП, ТБГ и «Горячие туры», «РоссТур», TBS. В этом году к сообществу присоединились сети «География» и «Квадра».





Кроме официальной части, на которой, в программе запланировано неофициальное общение участников конгресса во время ежедневных вечеринок и галла-ужина, а так же участие в, ставших уже традиционными, соревнованиях по слалому «Кубок Роз 2017».

На сегодняшний день свое участие подтвердили более трехсот профессионалов туризма из городов: Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара, Воронеж, Волгоград, Ижевск, Чита, Кострома, Челябинск, Кизилюрт, Симферополь, Севастополь, Брянск, Таганрог, Нижний Новгород, Сочи, Абакан, Барнаул, Калининград, Калуга, Краснодар, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Саранск, Саратов, Петрозаводск, Тверь, Челябинск.

Число желающих неуклонно увеличивается и, по предварительным оценкам, достигнет 450 человек.

Спешите запланировать свое участие в этом знаковом для турбизнеса мероприятии, прием заявок прекращается 5 апреля 2017 года!

За участие в конгрессе предусмотрен регистрационный взнос, в цену которого включен перелет, проживание в отелях курорта «Роза Хутор», трансфер, питание и экскурсии.

Прием заявок на участие во II Всероссийском турагентском конгрессе осуществляет туроператор «Роза Ветров»:

Забродина Наталья srv@roza-v.ru

тел. +7 495 956-50-25/24 доб. 152

Ермолаева Светлана ski@roza-v.ru

тел. +7 495 956-50-25/24 доб. 216