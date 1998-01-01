Выставка Rendez-vous познакомила турбизнес с Нормандией

Профессионалы рассчитывают на возвращение российского турпотока во Францию к докризисным показателям в течение одного-двух лет

На прошлой неделе в столице Нормандии Руане состоялась главная туристическая выставка Франции "Рандеву" (Salon Rendez-vous en France). В ней приняли участие 740 французских экспонентов и почти 900 профессиональных покупателей из более, чем 50 стран мира. На прошлой неделе в столице Нормандии Руане состоялась главная туристическая выставка Франции "Рандеву" (Salon Rendez-vous en France). В ней приняли участие 740 французских экспонентов и почти 900 профессиональных покупателей из более, чем 50 стран мира.

Российская делегация на выставке была самой масштабной за последние годы - она объединила 52 компании. Такое большое представительство на "Рандеву" в первую очередь объясняется вновь растущим интересом российских туристов и туркомпаний к французскому направлению. Если в прошлом году на рынке сохранялся спад и страну посетило около 600 тыс россиян (против 800 тыс в самом успешном для отрасли 2013 году), то сейчас, похоже, кризис преодолен.

Как отмечает директор российского представительства Atout France Инесса Короткова, рост числа выданных россиянам виз в начале этого года - рекордный. В январе он составил 107% (год к году), в феврале 90%. Главные причины такого туристического бума Инесса Короткова видит в существенном укреплении российского рубля по отношению к европейской валюте и проявлении отложенного спроса.

С г-жой Коротковой солидарны и "наши" туроператоры-участники выставки. Менеджер по Франции компании Pac Group Диана Меркулова подчеркивает, что число запросов на туры во Францию в этом году увеличилось в 3-4 раза, а глубина продаж достигает осени. По ее словам, "после двухлетнего спада вернулись как VIP-туристы, так и бюджетные клиенты, предпочитающие сегмент отелей 3*. В верхних строчках нашего летнего рейтинга - Париж, Лазурный берег, Прованс".

По итогам выставки и общения с французскими и российскими туроператорами и отельерами Инесса Короткова дает очень позитивный прогноз на этот год в целом и рассчитывает на возвращение рынка к докризисным показателям в течение одного-двух лет при условии стабильного состояния российской экономики и национальной валюты.

Как положительную тенденцию она называет появление устойчивого спроса на "новые" и известные регионы Франции - Рона Альпы, Прованс, Бретань, Аквитанию. "Наша стратегия строится вокруг туристических брендов, среди которых главные - это Париж, Лазурный берег, долина Луары, Нормандия и, конечно, Бордо. Важный фактор для роста рынка - продолжающееся развитие туристической и транспортной инфраструктуры Франции. Например, в Париже открылся Музей парфюмерии, скоро появится Музей Ив-Сен-Лорана, в Бордо в этом году распахнёт свои двери для туристов Музей вина, а в Дижоне - Гастрономический городок. В июле Париж и Бордо свяжет скоростной поезд и дорога для туристов будет занимать всего два часа, что позволит им совершать однодневные поездки в столицу вин.

Сейчас многие французские регионы заинтересованы в своем продвижении в России. Среди самых активных - близкий к Парижу Эльзас и не нуждающаяся в особом представлении Шампань. Власти Франции намерены развивать не только традиционные экскурсионный, культурный, горнолыжный виды туризма, но и гастрономический, велнесс и медицинский. Последний из них до этого практически совсем не предлагаося зарубежным и российским туристам".

В преддверии выставки профессиональные гости "Рандеву" смогли совершить ознакомительные туры по Нормандии, открыть этот уникальный регион и сами попробовать разные виды туризма - экскурсионный, круизный, велнесс и гастрономический. Главные местные достопримечательности - аббатства Мон Сен Мишель и Бенедиктин, живописная деревушка Клода Монэ Живерни, Руан с неповторимым Кафедральным собором, средневековые приморские города Кабур и Онфлер ежегодно привлекают миллионы туристов и давно стали визитными карточками Нормандии.