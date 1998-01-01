Новости Американские туроператоры: «Туры в Россию продаются, как горячие пирожки» Наши эксперты комментируют информацию о резком росте спроса на поездки в Россию среди американских туристов

Ведущий американский профессиональный туристический портал TravelPulse.com опубликовал большой материал, посвященный заметному росту спроса на поездки в Россию. Издание в частности цитирует главу компании Trafalgar USA Пола Вайсмана, который заявил: «Мы видим быстрый рост спроса на туры в Россию, и сейчас нам необходимо соединить наши возможности и заметно увеличивающиеся потребности туррынка. Причем с начала нынешнего года этот тренд увеличивается буквально ежедневно. Конечно, мы стараемся использовать этот рост интереса к России и заработать на нем. Это стало для нас неожиданностью, но сейчас Россия продается, как горячие пирожки". “Сейчас везде много говорится о России, поэтому неудивительно, что туристы приходят к нам в офис, открывают каталог и дойдя до раздела, посвященного поездкам в Россию, проявляют к нему большой интерес и, в итоге, заказывают поездку», - добавляет г-н Вайсман. “В этом году наши продажи туров в Россию выросли на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года», - подтверждает эти слова Ванесса Пэрриш, менеджер по маркетингу холдинга Globus. Джереми Палмер, вице-президент компании Tauck Land Journeys, в свою очередь отмечает, что в его компании особым спросом пользуется двухнедельный тур под названием Russian Glories, Baltic Treasures, включающий семь дней в Москве и Петербурге. «За год спрос на это тур вырос на десятки процентов и он не ослабевает», - отмечает эксперт. “Сейчас Россия – в абсолютном приоритете для нас,” – утверждает Фил Оттерсон, президент компании Abercrombie & Kent. “В 2015 году продажи всех видов поездок в Россию выросли у нас вдвое, и в прошлом году этот показатель вновь удвоился. Без сомнения, Россия, благодаря фактору отложенного спроса, стала лидером по росту спроса среди всех стран Европы». В компании Alexander+Roberts, которая предлагала туры в Советский Союз еще в 50-е годы, также говорят о всплеске интереса к российскому направлению. “В январе показатели были не очень хорошими, но затем мы увидели заметный всплеск интереса к турам в Россию. Причем растет спрос и на индивидуальные, и на групповые туры, - отмечает Скотт Авера, вице – президент по продвижению турпродукта. Впрочем, нельзя скрывать, что звучат и другие другие мнения. «Мы работаем с Россией уже 25 лет, и интерес к ней остается, - говорит Ричард Крюгер, президент компании IsramWorld. - Но нет сомнения, что с конца 2016 года этот интерес уменьшается. Наши исследования показывают, что примерно 25% туристов, которые собирались поехать в Росиию, выбрали в итоге другие направления, и прежде всего это балтийские страны». Комментируя эту публикацию, Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании "КМП-групп", также отметил рост спроса на путешествия в Россию со стороны американских и европейских туристов. "Мы отмечаем рост со стороны этих рынков на уровне 15-20%. Но говорить о дальнейшем росте числа туристов из США и Западной Европы проблематично, поскольку российские отели уменьшают квоты для туристического сектора. При этом отмечу, что для китайских туристов существуют такие скидки. Видимо, «белые» схемы, по которым работает европейский рынок, не являются для нас привлекательным, а серые схемы китайского рынка всех устраивают", - говорит наш эксперт. Марина Левченко, генеральный директор компании "Тари Тур", также констатирует рост въездного потока европейских туристов: "Мы отмечаем значительный рост спроса со стороны европейских туристов, а также путешественников из США, Австралии, Новой Зеландии. Отвечая на наш вопрос о причине такого интереса, наши западные партнеры говорят, прежде всего о стабильной обстановке в России и остающихся очень привлекательными ценах". /TOURBUS.RU

Теги: США, Экскурсионные туры, Туры в Москву, Туры в Санкт-Петербург, TravelPulse, Въездной туризм Назад к списку новостей

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