Новости В Москве решили развивать экологический туризм Российская столица представила свои традиционные и совершенно новые туристические маршруты

Презентация богатого туристического потенциала Москвы прошла в российской столице в этом месяце. Столичную туристическую отрасль — в том числе и в контексте предстоящих матчей Кубка конфедераций и ЧМ по футболу 2018 года - представил заместитель руководителя Департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов. «Сегодня в Москве в 870 сертифицированных гостиницах имеется 58 тысяч номеров, до 2019 года должны быть сданы ещё 49 на 7,8 тыс. номеров. К услугам туристов свыше 11 тыс. заведений общепита разных категорий», - сказал он. Среди имеющихся проблем г-н Горяинов обратил особое внимание на то, что в существующем законодательстве отсутствует понятие «туристический автобус», что, по его мнению, ощутимо влияет на широкий круг проблем отрасли — от регламента городских парковок до перевозок детских туристических групп. О некоторых проблемах подготовки новых кадров для туризма рассказал зам. начальника отдела маркетинга Московского государственного института индустрии туризма им. Ю. Сенкевича Александр Хаванов. «Безусловно, в перспективе столичному туризму пойдёт на пользу то, что количество бюджетных мест в нашем вузе увеличено втрое, - отметил он. - Но я бы обратил внимание на то, что подготовка квалифицированных кадров для туризма требует как возможно более ранней их профориентации ещё на уровне школы». Основную часть презентации, тем не менее, составили представления новых программ московских музеев. «Пятого ноября нынешнего года исполнится 50 лет известной всему миру Останкинской телебашне, - сказала представлявшая её Анастасия Евграфова. - После памятного всем пожара уникальный комплекс в значительной мере преобразился — в частности, в прошлом году открылся обновлённый ресторан «Седьмое небо» на 48 мест, в летнее время заработала открытая смотровая площадка. Помимо сооружений на самой башне, в комплекс входят первоклассный зал «Королёвский» и open-air площадка площадью 4 га». Комплекс открыт для активного сотрудничества с туристическими компаниями, добавила она, им, при покупке турпакета, предоставляется скидка до 20%. «Наш музей начинался в конце прошлого века с самой обыкновенной и не очень большой по размерам выставки, - рассказала исполнительный директор Музея народной игрушки «Забавушка» Елена Галенко. - Сегодня у нас в экспозиции более трёх тысяч экспонатов только из природных материалов и лоскута. От других аналогичных музеев мы отличаемся, например, тем, что экспонаты расположены на уровне, более удобном для обозрения детьми, чем взрослыми». Сегодня музей, расположенный в районе исторической Преображенской площади, принимает до 1,5 тыс. человек в месяц. Однако самой интересной была презентация проекта экосафари Московского зоопарка «Экокультурный туризм» на внедорожниках УАЗ. Новый туристический сезон — а 2017 год, как известно, объявлен Годом экологии в России - в разных регионах объединит три проекта, развивающие основные тренды современного туризма. Это проект «АгроЭкотуризм России» - агротуризм, «Гастрономическая карта России» - гастрономический туризм и проект Московского зоопарка «Экокультурный туризм» - экотуризм», - сказала, открывая презентацию, руководитель экспертной группы проекта «Экокультурный туризм» и координатор всероссийского проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. «Спросят: а при чём тут зоопарк? Год экологии в России - это хороший повод покончить с некоторыми стереотипами, связанными с экологическим туризмом. Например, с представлением о нём как исключительно о походах на байдарках, ночёвках в палатках с ухой на костре, - сказала сотрудник Московского зоопарка Евгения Пономерёва. - Но в условиях развития национального турпродукта мы должны рассматривать экологические туры как сложный и разнообразный тематический комплекс. Экокультурный турпродукт должен обогащать все стороны жизни горожанина, и даже более того - формировать экологическое мировоззрение, а в него, между прочим, входят и транспорт, и питание, и размещение. Но эти аспекты нужно разрабатывать наравне с интеграцией в эти проекты природоохранных объектов, национальных парков и заповедников». В проекте примут участие некоторые до сих неизвестные для туристов объекты, такие, как зоопитомник под Волоколамском. В маршрут, тестирование которого для туроператоров и журналистов пройдёт в апреле нынешнего года, войдут не только посещение экскурсионных объектов — например, экоферм - но и проживание в экоотелях с соответствующим меню. «В то время, когда мы разрабатывали концепцию нового турпродукта, в качестве «национального туристического автомобиля» мы видели только автомобили УАЗ. Ни для кого не секрет - в регионах России ещё полно мест, которые доступны только на внедорожниках российской сборки, причем круглогодично. На мой взгляд, единственный способ создать качественный доступный турпродукт – это вовлечь конечного потребителя, нашего потенциального туриста, ещё на этапе разработки и тестирования. Программы и маршруты нового сезона агро- и экосафари на УАЗах мы разместим на новом национальном туристическом портале УАЗа и на сайтах участников проектов. Те же самые размещение, питание, транспорт, природа и фауна объединяет страна производства, Россия. Все своё!» - заключила г-жа Екатерина Шаповалова. /TOURBUS.RU

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