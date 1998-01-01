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Workshop «Турбизнес» «завоевал» Поволжье, впереди – Урал и Сибирь

Продолжается серия традиционных весенних workshop «Турбизнес» по 35 городам России а также ряду соседних столиц

На минувшей неделе продолжилась серия традиционных весенних workshop «Турбизнес». В этом году она стала рекордно масштабной. Напомним, что в этом в марте и апреле деловые встречи профессионалов туризма проходят в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении.

На этой неделе, 27-31 марта, деловые мероприятия в рамках workshop «Турбизнес» прошли в крупнейших мегаполисах Поволжья, включая такие города, как Уфа, Самара, Казань,Чебоксары и Нижний Новгород. В различных городах в мероприятиях участвовали до 300 профессионалов региональной туриндустрии.

В рамках road-show прошли почти три десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов вызвали презентации туристических возможностей от офисов по туризму Доминиканы и Мальты, прграммы «Европа, Скандинавия и Прибалтика» от компании «ТурТрансВояж», отдых и лечение в ОК «Дагомыс» в Сочи и другие.

Как отметил в беседе с нами один из участников прошедших деловых встреч, директор компании «Пегас Самара» Игорь Тришин, «Мы очень рады участвовать в workshop «Турбизнес». Мы уже более 10 лет сотрудничаем с ИД «Турбизнес» и это стало хорошей традицией.

Думаю, что workshop «Турбизнес» - отличный канал деловой коммуникации между операторами и розницей. Радует высокий профессионализм организации встреч – это не банальная «раздача каталогов», а эффективное В2В-мероприятие с лекциями, мастер-классами, деловыми завтраками.

Конечно, обсуждаем мы на этих мероприятиях и проблемы. Очень жаль, что до сих пор не возобновились полеты в Египет. Но, с другой стороны, внушает оптимизм возвращение турецкого направления – мы отмечаем хорошую глубину продаж турецких курортов и прогнозы на лето у нас очень оптимистичные».

В свою очередь посетившая workshop «Турбизнес» в Самаре гендиректор крупной местной компании «Волга-Флот-Тур» Елена Борискина в беседе с нами отметила:

«Такие мероприятия, как workshop «Турбизнес» очень нужны и руководителям турфиром и менеджерам. В ходе семинаров и мастер-классов они получают массу полезной информации о курртах, об отдельных отелях, об их особенностях, о деталях инфраструктуры. Все это очень помогает им при работе с клиентами.

Кроме того, они налаживают приямы связи с представителями туроператоров и в в дальнейшем всегда могут обратиться к ним.

Конечно, мы сейчас много работаем в онлайне, получаем массу информации, но все равно «живое» общение с профессионалами заменить невозможно.

Говоря о продажах в нашем регионе отмечу, что нас радует заметно возросший интерес к речным круизам – уже сейчас продано не менее 60% мест на летние круизы, и это рекорд».

Напомним, что уже в понедельник 4 апреля весенняя сессия workshop «Турбизнес» продолжится в Тюмени. Затем в течение недели деловые встречи пройдут в крупнейших городах Урала, Сибири и Севера России:

3-7 апреля: Тюмень – Челябинск – Екатеринбург – Пермь – Ижевск

3 апреля Тюмень, отель «Ремезов», ул. Грибоедова, д. 6, корп. 1/7

4 апреля Челябинск, «Гранд отель Видгоф», просп. Ленина, д. 26а

5 апреля Екатеринбург, отель «Московская Горка», ул. Московская, д. 131

6 апреля Пермь, гостиница «Амакс», ул. Монастырская, д. 43

7 апреля Ижевск, гостиница «АМАКС Центральная», ул. Пушкинская, д. 223

4-6 апреля: Иркутск-Красноярск-Новосибирск

4 апреля Иркутск, Courtyard by Marriott Irkutsk, ул. Чкалова, д. 15

5 апреля Красноярск, Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, ул. Молокова, 37

6 апреля Новосибирск, отель Domina Hotel Novosibirsk, ул. Ленина, 26

Деловая программа этих профессиональных встреч обещает быть чрезвычайно насыщенной - в рамках workshop пройдут мастер-классы:

-Лето в горах. «Горы развлечений»: готовая программа летнего отдыха на курорте «Роза Хутор»

-Летний сезон в Санкт-Петербурге

-Европа, Скандинавия и Прибалтика. США, Вьетнам, Израиль и европейские направления «от одного туриста».

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Подробнее узнать о программе предстоящих workshop «Турбизнес» и зарегистрироваться для участия в них можно ЗДЕСЬ.

/TOURBUS.RU