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31 марта
Банк «Санкт-Петербург» инвестировал три млн долларов в онлайн-сервис OneTwoTrip
Наши эксперты комментируют очередную крупную инвестицию в туристический онлайн-проект
Банк «Санкт-Петербург» вложил три млн долларов в британский туристический онлайн-сервис OneTwoTrip. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. По его словам, банк купил в компании долю, размер которой не уточняется. Однако, по словам собеседника издания, речь идет о миноритарном пакете.
Напомним, что сервис OneTwoTrip была основан в 2011 году. Компания зарабатывает на комиссии с продажи через свой сайт авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирования номеров в отелях и аренды автомобилей. OneTwoTrip представлен в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, США, на Украине и в России.
В 2015 году оборот компании составил 27 млрд руб. Исходя из размера комиссии в 3% со стоимости одного билета выручка сервиса в 2015 году могла составить от 800 млн до 1,9 млрд руб., сообщают «Ведомости».
Лидером рынка может стать компания, обладающая известным брендом и современными технологиями", - прокомментировал нам эту новость Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR.
Но будем надеятся, что агрегатор сделает что-то новое и интересное, благодаря чему получит в итоге конкурентные преимущества", - заключил Илья Отькало, генеральный директор cервиса Tourex.me.
/TOURBUS.RU
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