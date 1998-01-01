Банк «Санкт-Петербург» инвестировал три млн долларов в онлайн-сервис OneTwoTrip

Банк «Санкт-Петербург» вложил три млн долларов в британский туристический онлайн-сервис OneTwoTrip. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. По его словам, банк купил в компании долю, размер которой не уточняется. Однако, по словам собеседника издания, речь идет о миноритарном пакете.



Срок инвестирования составит 3-5 лет. Как объяснил представитель «Санкт-Петербурга», банк рассчитывает не только на доход от повышения капитализации OneTwoTrip, но и на синергетический эффект от сотрудничества с британской компанией, которая недавно запустила онлайн-сервис, ориентированный на бизнес-клиентов. Среди них, по прогнозам инвестора, могут оказаться и партнеры петербургского банка.



Последние годы OneTwoTrip вызывает интерес у ряда крупных инвесторов. В 2012 году долю в компании за 9 млн долл. приобрел фонд Phenomen Ventures и фонд Atomico, вложивший в покупку 16 млн долл. В 2014 году Goldman Sachs вложил в компанию 8 млн долл. В 2015-2016 годах шведский фонда Vostok New Ventures (VNV) инвестировал в OneTwoTrip 18 млн долл.





Напомним, что сервис OneTwoTrip была основан в 2011 году. Компания зарабатывает на комиссии с продажи через свой сайт авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирования номеров в отелях и аренды автомобилей. OneTwoTrip представлен в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, США, на Украине и в России.

В 2015 году оборот компании составил 27 млрд руб. Исходя из размера комиссии в 3% со стоимости одного билета выручка сервиса в 2015 году могла составить от 800 млн до 1,9 млрд руб., сообщают «Ведомости».



«На мой взгляд, OneTwoTrip одно из наиболее технологичных онлайн тревел агентств на российском рынке, но конечно же в первую очередь это авиабилетное онлайн агентство. Маржинальность такого бизнеса не высока, поэтому онлайн агентства должны развивать продажу дополнительных продуктов, таких как отели, туры и другие туристические услуги. Также OneTwoTrip планирует инвестировать в развитие бренда, что я тоже считаю своевременным шагом, т.к. на российском рынке среди онлайн агентств широким массам известно всего 1-2 бренда.

Лидером рынка может стать компания, обладающая известным брендом и современными технологиями", - прокомментировал нам эту новость Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR.



"Онлайн-тревел растет ежегодно высокими темпами, и составляет большую долю среди всех онлайн-продаж, поэтому однозначно в ближайшие годы имеет смысл вкладываться в отрасль. В то же время рынок онлайн-агрегаторов довольно высококонкурентен. Не хочется говорить, в чем OneTwoTrip выигрывает у конкурентов или проигрывает им, потому что тут вопрос другой - он в том, что банк решил вложить деньги в проект, значит в него поверил. Нам же не раскрывают планы того, на что будут потрачены деньги. Поэтому сложно делать выводы.

Но будем надеятся, что агрегатор сделает что-то новое и интересное, благодаря чему получит в итоге конкурентные преимущества", - заключил Илья Отькало, генеральный директор cервиса Tourex.me.

/TOURBUS.RU