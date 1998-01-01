Новости Наши туристы смогут отдыхать в Черногории без виз всё лето Туроператоры комментируют введение 90-дневного периода безвизового пребывания россиян в Черногории и обсуждают ход бронирования летнего отдыха на Адриатике

Черногория вновь разрешила россиянам в летний сезон гостить без виз 90 дней вместо обычных 30 дней. Облегченный безвизовый период будет действовать с 1 апреля до 31 октября 2017 года, - сообщает АТОР. В настоящее время граждане РФ могу находиться в этой балканской стране без визы в течение 30 дней, при этом необходимо, чтобы паспорт действовал не менее 90 дней с момента окончания поездки. Предварительно визу оформляют визу лишь те, кому необходимо находиться в стране больше 30 дней непрерывно. По мнению АТОР, такой продолжительный срок свободного пребывания будет интересен преимущественно самостоятельным туристам, а также тем, кто выезжает на длительный отдых с детьми, или владеет в Черногории недвижимостью. Организованные туристы чаще всего едут на отдых в Черногорию на срок от 10 до 14 дней. Туроператоры, оценивая черногорские нововведения, говорят, что данная мера, как и в прошлом сезоне, увеличит турпоток в эту страну, которая популярна за счет своего бюджетного частного сектора. Его объёмы достигают 80% от возможностей всего размещения в стране. Например, за 15 евро в сутки можно снять апартаменты на четверых. «Объём частного сектора в этой маленькой стране составляет 80 % и только 20 % приходится на отели. Апартаменты и виллы снимают на все лето или на срок от 1 до 2 месяцев, - пояснили в «Русском Экспрессе», отметив, что по итогам прошлого года в Черногории варианты бюджетного размещения, коими являются апартаменты или виллы, по спросу и бронированию заняли первое место. «Это очень удобно — платишь мало, получаешь много: море, солнце, пляж в 250-500 метрах, иногда включенные в стоимость проживания завтраки», - добавили представители туроператора. Эту информацию подтверждают и в «НТК Интурист». «Основной поток туристов бронирует недорогие частные мини-отели и виллы, остальные - отели 4-5*», говорят в компании. В компании ПАКС уточнили, что действительно, на сегодняшний день бюджетное размещение (апартаменты, виллы) пользуются спросом, но в структуре продаж туроператора этот вид размещения не превышает 30%. Оставшиеся 70% приходится на отельный сектор. В целом, по информации АТОР, участники рынка, оценивая динамику спроса по направлению, сообщают о 2-3 кратном росте бронирований Черногории по сравнению с прошлым сезоном. «Безвизовый режим для российских туристов, приезжающих в Черногорию, конечно, положительно отражается на продажах, которые в этом году идут так же активно, как и в предыдущем, даже не смотря на возвращение Турции. Думаю, результаты по итогам года будут сопоставимы с показателями успешного 2016 года, - прокомментировал нам эту новость Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». - Раннее бронирование на направлении проходит по стандартному сценарию – сначала бронируют апартаменты, а потом отели. Сейчас мы как раз находимся в той фазе, когда активно бронируют отели. Пик спроса придется на август, мы уже сейчас наблюдаем некоторый дефицит хороших отелей на этот месяц. Что касается перевозки, то ее объем будет сопоставим с прошлогодним, значительного прироста не будет». Евгения Хохлова, руководитель направления Черногория компании «Ванд», также говорит об устойчивом спросе: «Продажи идут хорошо, не сказать, что есть всплеск, но темпы уверенные, цены остались на уровне прошлого года. При этом уже сейчас есть дефицит мест в отелях. Что касается безвизового режима, то его вводят уже не в первый раз и, конечно, это стимулирует поток». «Бронирование Черногории идет очень активно. Черногория - страна близкая россиянам не только культу сейчас рно, но и географически, а сСкидки по акции «Раннее бронирование» достигают 15%. Полетная программа ANEX Tour в Черногорию стартует 30 мая и продлится до 24 октября два раза в неделю бортами AZUR Air», - рассказали нам в пресс-службе туроператора. Наконец, Юлия Жадан, руководитель отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», отметила, что «продажи Черногории идут с хорошей глубиной и частотой, объемы уже в три раза превышают показатели продаж за аналогичный период прошлого года. Туристы начали адаптироваться к курсу валют и активнее бронировать туры. У Черногории есть свой клиент, потому возращение Турции не скажется критично на продажах». |TOURBUS.RU



Теги: Черногория, Дубровник, Адриатика, Выездной туризм, Морской отдых, Прогнозы-2017, Семейный отдых Назад к списку новостей

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