Президент поручил премьеру заняться пляжами

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте президента России, до 15 июля 2017 года необходимо определить федеральный орган исполнительной власти, который будет отвечать за осуществление госполитики и регулировать развитие пляжей.

Также до 15 июля нужно усовершенствовать законодательство в части учета используемых пляжных территорий, в том числе нормативно определить термин «пляж», утвердить правила ведения реестра пляжей.

До 1 октября поручено проверить заключенные в 2011–2016 годах договоры использования участков акваторий санаторно-курортными комплексами. Такая мера поможет выявить тех, кто не использует и не развивает территорию пляжа, примыкающую к земельным участкам. В этом случае нарушения условий договоров, они будут расторгнуты.

Кроме вышесказанного, правительству поручено до 15 декабря текущего года заняться реализацией Стратегии развития туризма в России до 2020 года в части развития морских пляжных территорий.

«Отдельного ведомства, курирующего пляжи, думаю, никто создавать не будет, функции регулятора пляжей, скорее всего, передадут Ростуризму. В том, что пляжи нужно контролировать у меня сомнений не возникает, - отметил в беседе с намит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

–Бывают случаи, что муниципалитеты отдают пляжи на откуп и там творится непонятно что. Необходимо проверять арендаторов, заключать с ними договора, в которых прописывать необходимость поддержания на пляже безопасность, чистоту, немаловажно, чтобы пляж был ухожен.

Да, пусть пляж будет платным, но на нем должны быть лежаки и зонтики, как минимум, пляж должны убирать каждый час. Многие российские пляжи сейчас просто неприемлемы для нормального отдыха, где – то нет лежаков, где-то очень грязно, а есть пляжи, где любят отдыхать бездомные собаки».

«Тема регулирования пляжей непростая, - заявил, в свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». – Начать, на мой взгляд, необходимо с законодательного регулирования. Определить, что есть пляж, кто должен за него отвечать, каким он должен быть – платным или бесплатным.

Сейчас статус пляжа законодательно не завершен. Фактически пляж считается природноохранной зоной, при этом с точки зрения туристов – это места отдыха и получения тех или иных услуг. Нужно найти баланс между природноохранной темой и оказанием этих самых услуг. Определить в целом статус пляжа.

Сейчас пляжи принадлежат муниципалитетам, санаториям, частным владельцам и каждый устанавливает свои правила. Пляжи в Крыму, например, сильно разорваны, поскольку каждый владелец отделяет свою территорию. Да, конечно, идея определить ведомство, курирующее пляжи – неплохая. Только, логично, что это ведомство должно находится не в Москве».

«Необходимо классифицировать пляжи, определить, какие из них будут платными, а какие бесплатными. Ппри этом если пляж бесплатный он не должен быть похож на общественный туалет, если же он платный и на нем сто шезлонгов, то и отдыхать на этом пляже должно сто человек, а не двести.

Конечно, необходимо придать пляжам нормативный статус. Найти ведомство, которое бы занималось этим, несложно, важно чтобы эта своевременная идея полноценно воплотилась», - заключила Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур».

/TOURBUS.RU