Новости Горячие новости Более 20 россиян не смогли въехать в Южную Корею/ Глава алтайского турагентства второй раз оставила без отдыха десятки клиентов/ Экс-глава туристической администрации Таиланда получила 50 лет тюрьмы за взятки

Более 20 россиян не смогли въехать в Южную Корею Власти Южной Кореи отказали 23-м россиянам во въезде на территорию страны из-за того, что цель поездки не соответствовала заявленной, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства России в Республике Корея Даниил Чехлань. "По состоянию на 15:00 сеульского времени среди недопущенных, находящихся на территории аэропорта Инчхон, было 23 гражданина России, из них 20 пассажиров авиакомпании S7, которые прибыли вчера из Новосибирска и Владивостока, по одному пассажиру Ethihad, Turkish Airlines и Asiana. Речь идет не о туристах, а о гражданах, указавших в качестве цели поездки туризм, что не соответствовало действительности", — отметил г-н Чехлань. Он сообщил, что в четверг в посольство поступило обращение матери пассажира авиакомпании, прилетевшего 29 марта из Владивостока в Инчхон рейсом S7. "По информации Иммиграционной службы Республики Корея, пассажир был приглашен на собеседование к миграционному офицеру. В ходе интервью выяснилось, что он не имеет брони отеля, указал неверные сведения о дате обратного вылета, а также не имеет достаточных средств для проживания на территории страны в указанные сроки. По итогам собеседования принято решение о его недопуске на территорию Республики Корея в связи с тем, что были указаны не соответствующие действительности цели поездки", — пояснил г-н Чехлань. Он отметил, что при содействии консульского отдела совместно с представителями авиакомпаний решается вопрос о скорейшей отправке этого и других пассажиров в Россию в самое ближайшее время. "Авиакомпании постепенно отправляют их назад. Завтра, думаю, большая часть вернется", — сообщил пресс-секретарь посольства. Глава алтайского турагентства второй раз оставила без отдыха десятки клиентов Главу барнаульского турагентства "Лето-тур" подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере, от ее действий пострадали десятки клиентов, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина "Следственной частью МВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы агентства "Лето-тур" Татьяны Анцифировой по статье 159 ч. 4 Уголовного кодекса РФ: ее подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Руководитель турфирмы оставила без оплаченного отдыха несколько десятков семей", — рассказала Ирина Тюрина. Она отметила, что два года назад под другой фамилией и в другой турфирме она совершила такое же преступление, была осуждена условно на четыре года, и этот срок еще не истек. По словам пресс-секретаря РСТ, к 29 марта только в Барнауле были приняты заявления от 36 пострадавших. По Алтайскому краю их еще больше и, скорее всего, это число будет увеличиваться. Предварительная сумма ущерба – 3 млн. рублей, но, скорее всего, она тоже окажется больше, добавила Ирина Тюрина. Глава турагентства явилась в полицию с повинной, сейчас она задержана. По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, по статье 159 ч.4 УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Экс-глава туристической администрации Таиланда получила 50 лет тюрьмы за взятки Суд приговорил экс-главу туристической администрации Таиланда (ТАТ) Ютамас Сириван к 50 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятки, сообщает в среду местная газета Bangkok Post. Также к 44 годам лишения свободы была приговорена дочь чиновницы, которая участвовала в коррупционной схеме. Кроме того, суд предписал конфисковать у женщин имущество на $1,8 млн, которые они получили незаконным путем. Ранее в США голливудские продюсеры Джеральд и Патрисия Грин были признаны виновными в даче взяток бывшему правительству Таиланда. Как сообщалось, именно такую сумму они заплатили за участие в организации Бангкокского международного кинофестиваля, пишет издание. Ютамас Сириван считается человеком из команды бывшего премьер-министра Таиланда, которого также обвиняли в ряде коррупционных преступлений. /TOURBUS.RU

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