Семья сэкономившего на страховке российского туриста должна заплатить тайской клинике три млн рублей

Как сообщает издание «Комсомольская правда», россиянин Николая Москаленко сейчас находится в одной из клиник Таиланда, впав в кому после ДТП. При этом, по утверждению издания, врачи выставили семье счет почти на три миллиона рублей, и отказываются далее лечить туриста, пока его семья не оплатит долг.

Как пишет издание, «Сумма эта это для Москаленко неподъемная. Живут они в небольшом городе Бодайбо, что в Иркутской области, воспитывают двоих детей. Поездка в Таиланд была для них давней мечтой. Подкопили денег, купили билеты. Медстраховку оформлять не стали. Отдых уже подходил к концу, когда случилось страшное ДТП.

При поступлении в клинику, уверяет сибирячка, ей ни слова не сказали о том, сколько будет стоить лечение. Николая Москаленко в срочном порядке прооперировали. И только потом врачи попросили его супругу оплатить почти миллион рублей.

Один день в клинике, где лежит Николай, обходится в 120 тыс. руб. Медики в итоге предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Однако законами Королевства это запрещено. И позже тайские врачи заговорили о том, что перестанут лечить мужчину медикаментами. А это может привести к ухудшению состояния Николая и даже к смерти.

Сейчас родственники пытаются собрать деньги через соцсети, попросив о помощи всех неравнодушных».

Как рассказала нам, комментируя эту новость Юлия Алчеева, председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков, "Мы всегда предупреждаем туристов о необходимости оформления страховки, Поправки, внесенные в 155 федеральный закон как раз касаются индивидуальных туристов.

Страны Шенгена вообще не стали ждать поправок в российских законах и ввели обязательную страховку, без которой турист просто не получит визу. И это, на мой взгляд, правильно. Ведь в случае, если турист не застрахован, ему смогут помочь только родственники и друзья, вмешательства государства не будет и быть не должно.

Да, порой страховки в установленные два млн тоже не хватает, но если турист застрахован мы хотя бы можем привлечь к его спасению Минздрав. Если же страховки нет и у родственников нет денег, тогда турист может рассчитывать лишь на доброту людей».

"Очень сложно отследить самостоятельных туристов и их действия. Каждый человек, выезжающий за рубеж, должен знать, что оформление страховки обязательно, в противном случае это просто безответственный подход. Если же турист не оформляет страховку, то он должен четко понимать, какие последствия могут быть. Да, кто-то готов оплачивать медицинские услуги на месте, это их право. Те, кто не готов, должны обязательно оформлять страховку", - заключил Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа".

/TOURBUS.RU