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30 марта
Семья сэкономившего на страховке российского туриста должна заплатить тайской клинике три млн рублей
Наши эксперты комментируют трагедию, разыгравшуюся на одном из тайских курортов
Как сообщает издание «Комсомольская правда», россиянин Николая Москаленко сейчас находится в одной из клиник Таиланда, впав в кому после ДТП. При этом, по утверждению издания, врачи выставили семье счет почти на три миллиона рублей, и отказываются далее лечить туриста, пока его семья не оплатит долг.
Как пишет издание, «Сумма эта это для Москаленко неподъемная. Живут они в небольшом городе Бодайбо, что в Иркутской области, воспитывают двоих детей. Поездка в Таиланд была для них давней мечтой. Подкопили денег, купили билеты. Медстраховку оформлять не стали. Отдых уже подходил к концу, когда случилось страшное ДТП.
При поступлении в клинику, уверяет сибирячка, ей ни слова не сказали о том, сколько будет стоить лечение. Николая Москаленко в срочном порядке прооперировали. И только потом врачи попросили его супругу оплатить почти миллион рублей.
Один день в клинике, где лежит Николай, обходится в 120 тыс. руб. Медики в итоге предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Однако законами Королевства это запрещено. И позже тайские врачи заговорили о том, что перестанут лечить мужчину медикаментами. А это может привести к ухудшению состояния Николая и даже к смерти.
Сейчас родственники пытаются собрать деньги через соцсети, попросив о помощи всех неравнодушных».
Как рассказала нам, комментируя эту новость Юлия Алчеева, председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков, "Мы всегда предупреждаем туристов о необходимости оформления страховки, Поправки, внесенные в 155 федеральный закон как раз касаются индивидуальных туристов.
Страны Шенгена вообще не стали ждать поправок в российских законах и ввели обязательную страховку, без которой турист просто не получит визу. И это, на мой взгляд, правильно. Ведь в случае, если турист не застрахован, ему смогут помочь только родственники и друзья, вмешательства государства не будет и быть не должно.
Да, порой страховки в установленные два млн тоже не хватает, но если турист застрахован мы хотя бы можем привлечь к его спасению Минздрав. Если же страховки нет и у родственников нет денег, тогда турист может рассчитывать лишь на доброту людей».
"Очень сложно отследить самостоятельных туристов и их действия. Каждый человек, выезжающий за рубеж, должен знать, что оформление страховки обязательно, в противном случае это просто безответственный подход. Если же турист не оформляет страховку, то он должен четко понимать, какие последствия могут быть. Да, кто-то готов оплачивать медицинские услуги на месте, это их право. Те, кто не готов, должны обязательно оформлять страховку", - заключил Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа".
/TOURBUS.RU
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