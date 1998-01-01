Глава Ростуризма пообещал бороться с «серым» китайским туррынком

Наши эксперты комментируют непростую ситуацию, сложившуюся вокруг въездного турпотока из КНР в Россию

Ростуризм взаимодействует с государственным управлением по делам туризма Китая в решении вопроса внерыночного демпинга и некачественных услуг для туристов из КНР, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"На рынках разных стран существуют попытки демпинговать. Мы с вами сталкивались с проблемой подобного рода в 2014 году. Действительно, такого рода попытки существуют и на китайском рынке. Мы обсуждали эту тему с китайскими коллегами. Попытки демпинга приводят к тому, что могут оказываться некачественные услуги китайским гражданам, которые приезжают в Россию.

Мы взаимодействуем с нашими коллегами с целью недопущения реализации подобного рода услуг. Принимаем необходимые меры, для чего, в частности, открыт колл-центр", — рассказал Олег Сафонов.

Он отметил, что благодаря открытию колл-центра теперь есть возможность оперативно выявлять проблемы китайских граждан.

"Колл-центр – один из механизмов борьбы с незаконным демпингом. Дальше мы будем смотреть, по линии каких компаний эта работа проводится. Мы договорились о том, что есть у нас действенный механизм исключения таких компаний из списка организаций межправительственных соглашений между РФ и КНР.

Если будут по линии каких-то компаний идти жалобы на некачественные услуги, будет проведена аналитика и по ее итогам те компании будут исключены из списка. В случае необходимости мы подобные санкции примем", — подчеркнул он.

Ранее российские туроператоры и ассоциация "Мир без границ" заявили, что "серый" китайский туристический рынок лишает российские компании и бюджет страны доходов от возросшего турпотока из КНР.

По мнению заместителя исполнительного директора по связям с общественностью ассоциации "Мир без границ" Александра Агамова, теневой рынок занимает 50-60% китайского турпотока в Россию, а объем недополученных из-за "серых" схем средств может достигать $500 млн.

Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп», также отметил в беседе с нами, что «теневой рынок занимает 50-60% китайского турпотока.

Что делать? Нужно авторизовать для работы с китайскими туристами небольшое количество компаний, которые входят в АТОР или другие ассоциации.

Ведь сейчас китайских туристов часто принимают компании, которые даже не имеют разрешения работать на российском рынке.

Помимо этого можно проработать схему, согласно которой компании сами могут оформить разрешение на работу через ассоциацию «»Мир без границ», а там, в свою очередь, проверят их деятельность».

«О серых схемах обслуживания китайских туристов мы говорим не первый год, но пока все остается без изменений. Китайских туристов по-прежнему принимают нелегальные компании, они по-прежнему ходят в «свои» магазины и рестораны и, как и прежде, все деньги, которые попадают Россию из Китая, снова возвращаются в Китай, - говорит Тамара Ильина, директор петербургской компании «Луна-тур».- На мой взгляд, необходимо проработать меры, которые помогли бы контролировать деятельность таких компаний. Возможно, для этого нужно будет внести изменения в отраслевое законодательство».

/TOURBUS.RU