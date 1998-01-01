Новости Суд Стамбула «заблокировал» Booking.com в Турции Наши эксперты обсуждают как повлияет на туристический рынок блокировка в Турции крупнейшего онлайн-сервиса бронирования отелей

Суд Стамбула принял решение запретить доступ на территории Турции к сервису онлайн -бронирования отелей Booking.com, сообщает агентство AP. Как отмечается в постановлении суда, причиной такого шага стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств. Вердикт был вынесен на основании иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB), отмечает агентство. Ожидается, что меры, связанные с запретом, будут непосредственно осуществлены на практике после получения местными властями официальных документов от суда. В свою очередь, администрация Booking.com раскритиковала решение суда, заявив, что деятельность сервиса лишь "укрепляет здоровую конкуренцию на рынке" в сфере туризма. Ранее Booking.com был оштрафован в Турции на примерно $700 тыс., также за нарушение закона о конкуренции. Комментируя решение суда, в TURSAB поспешили успокоить тех, кто успел забронировать через «букинг» размещение. Как заявил президент этой организации Четин Гюрджюн, туристы, которые оплатили через сайт отдых в отелях, несмотря на решение суда, не будут иметь никаких проблем. Как сообщает АТОР, наблюдатели, между тем, усматривают в «бане» Booking.com политический подтекст: отношения Турции и Голландии в настоящее время находятся в кризисе из-за отказа властей европейской страны впускать на свою территорию турецких политиков для проведения митингов. Ситуация обострилась до такой степени, что МИД Нидерландов официально рекомендовал своим гражданам не посещать Турцию без особых причин. Как сообщает АТОР, в настоящее время на Booking.com представлено более 10 тысяч вариантов размещения в Турции. На летние месяцы, по данным ресурса, по его базе объектов размещения в Турции, забронировано порядка трети всех отелей и апартаментов. Напомним, что сервис Booking.com создан в Нидерландах в 1996 году. Решение о блокировке сервиса последовало вскоре после скандала, когда власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, планировавшим посетить митинг в Роттердаме. Ежедневно на сайте Booking.com, который переведен на 42 языка, бронируют более 950 тыс. ночевок в гостиницах и других средствах размещения по всему миру. Его собственником с 2005 года выступает американская The Priceline Group, которая также контролирует сервисы Kayak и Agoda. Ранее на сервис неоднократно подавались жалобы в различных странах. Так, во Франции сайт обвиняли в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства. Похожие обвинения были выдвинуты в Германии, Швейцарии, Италии, Швеции. По данным участников туристического рынка России, на Booking.com приходится не менее 60% от общего количества онлайн-бронирований отелей российскими пользователями. «Конечно, все туроператорам хотелось бы хотелось, чтобы деятельность Booking.com в Турции была приостановлена. В этом случае поменяется стиль реализации путевок в Турцию, практически все пакеты будут реализовываться через туроператоров и агентов, - отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и гендиректор сети «Розовый слон». – Но, не думаю, что такая крупная корпорация как Booking так легко сдаст позиции. Сегодня мы говорим о решении Стамбульского суда, сейчас начнутся апелляции и дело затянется как минимум на год. Поэтому пока обсуждать эту тему рано». Сомневается в том, что Booking.com прекратит свое существование в Турции и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». «Это точно тема не сегодняшнего дня, сейчас начнется затяжной период судебных трений, а в это время туристы продолжат бронировать отели через эту онлайн - платформу. Если гипотетически представить, что Booking уйдет из Турции, это приведет к снижению стоимости на проживание в отелях и повысит объемы продаж туроператоров и агентов. Для рынка организованного туризма уход Booking - прекрасная новость, вот только не думаю, что все произойдет именно так», - считает эксперт. /TOURBUS.RU

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