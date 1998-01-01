В Москве в двадцатый раз назвали лучших авиаперевозчиков страны

Среди лауреатов премии «Крылья России» этого года – авиакомпании «Победа», «Оренбуржье» и Azur Airуреатов премии «Крылья России» этого года – авиакомпании «Победа», «Оренбуржье» и Azur Air

В состоявшееся на днях юбилейной церемонии, посвященной 20-летию самой престижной награды авиационной отрасли, премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва, приняли участие более 360 специалистов, - сообщает наш корреспондент.

Как подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Строчевой, «Крылья России» росли вместе с отраслью, и сейчас уже очевидно, что учреждение премии стало удачным и оправданным шагом, который способствовал ее развитию».

При этом как он, так и другие эксперты отмечают, что конкурс постепенно становится все более интересным, поскольку вводятся новые номинации и расширяется состав Экспертного совета, который в последние годы разделен на несколько групп различной специализации.

На этот раз для участия в 15 номинациях конкурса были выдвинуты 92 авиакомпании (38 российских и 54 зарубежные), а также 7 предприятий отрасли. Причем среди очевидных победителей (мало кто сомневался в лидерстве «Победы» в номинации «Событие года в воздушном транспорте России» или в первенстве «Аэрофлота» в номинации «Международные авиаперевозки») оказались и сюрпризы.

В частности, в юбилейной номинации «За настойчивость в освоении рынка» отметили греческого лоукостера Ellinair, победителем в номинации «Авиаперевозки на местных маршрутах» стала компания «Оренбуржье», а Azur Air не только праздновала победу в номинации «Чартерные авиаперевозки», но стала и дипломантом в «Международных авиаперевозках».

Кроме того, дипломантами в номинации «Чартерные авиаперевозки» стали Pegas Fly и Nord Wind.

Отмечая юбилей отраслевой премии, эксперты констатировали: сейчас гражданская авиация России улучшает все показатели. В частности, за два первых месяца 2017 года объем перевозки пассажиров в целом по отрасли вырос более чем на 18%, а на международных авиалиниях – на 30,6%. Причем если «обычные» регулярные перевозчики нарастили объемы, в среднем, на величину в 15-30%, то «чартерные» - на 60-90%.

Например, по итогам января и февраля 2017 года Azur Air в числе перевезенных пассажиров (по сравнению с тем же периодом 2015-го) прибавила 63%, Nord Wind – почти 110%, а Royal Flight – более чем 138%. Причем все основные «чартерные» авиакомпании страны входят в число 15-ти крупнейших, а некоторые, наряду с выполнением нерегулярных рейсов, уже участвуют в осуществлении регулярных.

Что касается расширения полетных программ в сезоне лета 2017 года, в рамках субсидирования авиаперевозок по более чем 120 маршрутам планируется выполнить и 400 рейсов к Черному морю. «Для перевозки туристов из регионов в места отдыха в Крыму и в Краснодарском крае будет назначено более 400 рейсов из 20 регионов страны», - заявил по этому поводу руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

/TOURBUS.RU