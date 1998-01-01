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30 марта
Состоялась закладка киля круизного лайнера компании «ВодоходЪ»
На судостроительном заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония закладки новейшего четырехпалубного пассажирского круизного лайнера класса «река-море»
28 марта на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония закладки киля новейшего четырехпалубного пассажирского круизного лайнера проекта PV300LMPP-110 класса «река-море». Заказчиком строительства теплохода является судоходная компания ООО «ВодоходЪ». Партнерами сделки выступают АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-лизинг». Головным исполнителем контракта является судостроительный завод ПАО «Красное Сормово» в г. Нижний Новгород.
Торжественная церемония закладки судна прошла при участии и поддержке высокопоставленных лиц государства и бизнеса: и.о. губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, генерального директора завода ПАО «Красное Сормово» Николая Жаркова, председателя совета директоров ООО «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, генерального директора ООО «ВодоходЪ» Александра Трофимова, вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК» Евгения Загороднего, а также представителей проектировщиков и судостроителей.
Выступившие на церемонии подчеркнули важность и почетность заказа для знаменитого российского судостроительного завода «Красное Сормово»; высказывали заверения, что для строительства лайнера будут привлечены квалифицированные и опытные инженеры и рабочие; будут использованы новейшие российские и мировые технологии, лучшие отечественные материалы и комплектующие изделия; будут выполнены все мероприятия, с учетом самых строгих требований, по безопасности пассажиров и сохранению окружающей среды.
Было отмечено, что реализация данного проекта - это новый этап, подъём российского пассажирского судостроения на мировой уровень.
В ходе мероприятия была установлена закладная доска - по случаю начала строительства судна.
Основные запроектированные характеристики судна PV300LMPP-110: четырехпалубное судно нового поколения, его длина – 141 метр, ширина – 16,8 метров, общее число человек на судне – 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме – около 6000 км.
Судно можно будет эксплуатировать его на Ладожском и Онежских озерах при высоте волны до 3 м., а также в морских и прибрежных районах, открывая перспективы создания широкого спектра новых привлекательных круизных маршрутов.
Разработчиком проекта PV–300 является ООО «Морское Инженерное бюро-дизайн-СПб». Теплоход спроектирован с учетом самых современных требований комфортности: предусмотрены каюты с «французскими» балконами, площадь стандартной каюты составит 19 кв. м, а каюты люкс 30 кв. м.
По существу, это современная плавучая гостиница, с использованием самых последних сервисных наработок, с устройством полноценных террас, с обзорным салоном на носу судна. На теплоходе также предусмотрены необходимые условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.
Завершение строительства и испытаний пассажирского судна намечены на 2019 год, а финишная отделка и передача ООО «ВодоходЪ» — к началу навигации 2020 года.
/TOURBUS.RU
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:
Международный туристический форум «ОТДЫХ»
Среди участников:
Москва:
1. "Инфлот - круизы и путешествия"
14. Cruise Line («Болеро Интур»)
15. Booking Flot
16. "Нордэкс - морские круизы"
17. "Карлсон Туризм"
18. «Пак Групп»
22.Norwegian Cruise Line,
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