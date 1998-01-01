Состоялась закладка киля круизного лайнера компании «ВодоходЪ»

28 марта на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония закладки киля новейшего четырехпалубного пассажирского круизного лайнера проекта PV300LMPP-110 класса «река-море». Заказчиком строительства теплохода является судоходная компания ООО «ВодоходЪ». Партнерами сделки выступают АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-лизинг». Головным исполнителем контракта является судостроительный завод ПАО «Красное Сормово» в г. Нижний Новгород.

Торжественная церемония закладки судна прошла при участии и поддержке высокопоставленных лиц государства и бизнеса: и.о. губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, генерального директора завода ПАО «Красное Сормово» Николая Жаркова, председателя совета директоров ООО «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, генерального директора ООО «ВодоходЪ» Александра Трофимова, вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК» Евгения Загороднего, а также представителей проектировщиков и судостроителей.

Выступившие на церемонии подчеркнули важность и почетность заказа для знаменитого российского судостроительного завода «Красное Сормово»; высказывали заверения, что для строительства лайнера будут привлечены квалифицированные и опытные инженеры и рабочие; будут использованы новейшие российские и мировые технологии, лучшие отечественные материалы и комплектующие изделия; будут выполнены все мероприятия, с учетом самых строгих требований, по безопасности пассажиров и сохранению окружающей среды.

Было отмечено, что реализация данного проекта - это новый этап, подъём российского пассажирского судостроения на мировой уровень.

В ходе мероприятия была установлена закладная доска - по случаю начала строительства судна.

Основные запроектированные характеристики судна PV300LMPP-110: четырехпалубное судно нового поколения, его длина – 141 метр, ширина – 16,8 метров, общее число человек на судне – 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме – около 6000 км.

Судно можно будет эксплуатировать его на Ладожском и Онежских озерах при высоте волны до 3 м., а также в морских и прибрежных районах, открывая перспективы создания широкого спектра новых привлекательных круизных маршрутов.

Разработчиком проекта PV–300 является ООО «Морское Инженерное бюро-дизайн-СПб». Теплоход спроектирован с учетом самых современных требований комфортности: предусмотрены каюты с «французскими» балконами, площадь стандартной каюты составит 19 кв. м, а каюты люкс 30 кв. м.

По существу, это современная плавучая гостиница, с использованием самых последних сервисных наработок, с устройством полноценных террас, с обзорным салоном на носу судна. На теплоходе также предусмотрены необходимые условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.

Завершение строительства и испытаний пассажирского судна намечены на 2019 год, а финишная отделка и передача ООО «ВодоходЪ» — к началу навигации 2020 года.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнеры «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия",

Международный туристический форум «ОТДЫХ»

Среди участников:

Москва:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур"

14. Cruise Line («Болеро Интур»)

15. Booking Flot

16. "Нордэкс - морские круизы"

17. "Карлсон Туризм"

18. «Пак Групп»

19. «НИКА»

20. Круизный флот "Русич"

21. CruClub

22.Norwegian Cruise Line,

23.МС ПРЕМЬЕРЭКСПРЕСС,

24.«Магазин круизов»,

25.PONANT Luxury Cruises & Expeditions,

26."Солеанс Тревел"



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун"

10. НИКА

11. «Пак Групп»

12.PONANT Luxury Cruises & Expeditions

13."Солеанс Тревел"