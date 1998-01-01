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Из Владивостока планируется запустить новые рейсы в Японию, Корею и Таиланд/ В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел «боинг», летевший из Москвы в Шанхай/ Бастующие работники аэропортов Берлина пришли к соглашению с руководством

Аэропорт Владивостока обсуждает открытие новых рейсов из Японии, Кореи и Таиланда

"Международный аэропорт Владивосток" в рамках форума Routes Asia 2017, который проходил с 19 по 21 марта в японском городе Окинава, провел переговоры об открытии новых рейсов во Владивосток из Японии, Республики Корея и Таиланда.

В ходе форума делегация АО "МАВ" провела более тридцати рабочих встреч с ведущими авиаперевозчиками Китая, Кореи, Японии, Сингапура, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"Учитывая рост интереса со стороны туристов из азиатских стран, перед аэропортом стоит задача привлечь как можно больше авиакомпаний для обеспечения полноценного воздушного сообщения с этими странами и расширения географии направлений", — отметил директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, слова которого приведены в сообщении.

«Международный аэропорт Владивосток» в 2016 году увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с уровнем 2015 года — до 1,85 млн человек.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений.

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел летевший из Москвы в Шанхай Boeing

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на среду экстренно сел самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" из-за срабатывания датчика неисправности, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" начальник пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елена Епимахова.

Лайнер следовал по маршруту Москва - Шанхай. На борту было 355 пассажиров и 14 членов экипажа.

По информации пресс-службы аэропорта Кольцово, посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры были размещены в терминале аэропорта. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в Шанхай в 9:09 (07:09 мск).

Бастующие работники аэропортов Берлина пришли к соглашению с руководством

Наземный обслуживающий персонал двух берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд пришли с работодателями к соглашению о повышении зарплаты, сообщает во вторник немецкая радиостанция РББ24 со ссылкой на профсоюз Verdi.

По его информации, руководство заключило трехлетний контракт с персоналом о повышении заработной платы на 14% до 2019 в четыре этапа.

Ранее профсоюз Verdi уже устраивал забастовки с подобными требованиями, которые прошли в феврале и марте этого года.

/TOURBUS.RU



