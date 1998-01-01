Новости На берегах Невы появился свой "Хилтон" Эксперты обсуждают востребованность в городе на Неве нового отеля высокого класса

На берегах Невы появился свой "Хилтон" Эксперты обсуждают востребованность в городе на Неве нового отеля высокого класса Гостиница Hilton Saint Petersburg ExpoForum 4*, официально открытая в понедельник, стала первым объектом бренда Hilton Hotels&Resorts на Северо-Западе России и вторым отелем мировой цепи на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Именно на обслуживание участников крупных деловых, корпоративных и спортивных мероприятий и ориентировано появление нового отеля. Фонд Hilton Saint Petersburg ExpoForum 4* составляют около 240 номеров (169 стандартных, 65 представительского класса и люксов), в нем работают 2 ресторана и бар, а расслабиться гости могут в двухуровневом spa, в состав которого входят крытый бассейн, сауны и круглосуточно работающий фитнес-центр. «Мы рады расширению присутствия в регионе и готовы предложить гостям наше фирменное гостеприимство», – заявил по этому поводу Андреас Лэкнер, региональный руководитель направления full service в компании Hilton. Кроме только что открытого Hilton Saint Petersburg ExpoForum, на той же площадке с июня 2016 года действует гостиница Hampton by Hilton St Petersburg ExpoForum 3* на 207 номеров. Ранее предполагалось, что хилтоновская «четверка» также откроется в 2016 году. В частности, вскоре после запуска первого объекта сети генеральный менеджер отелей Hilton в КВЦ «Экспофорум» Франсуа Морван заявлял, что «мы не готовы назвать точную дату открытия второго отеля, но оно определенно планируется в конце этого года».



Однако реальность оказалась несколько иной – сроки ввода в эксплуатацию Hilton Saint Petersburg ExpoForum сдвинулись почти на полгода, поскольку открывать новый объект в «низкий» сезон было, по большому счету, нецелесообразно. Что касается оценки появления новинки на рынке, то они в подавляющем большинстве положительные. «Прошлый летний сезон показал, что имеющихся качественных гостиниц Петербургу уже не хватает, - констатирует генеральный директор компании «Балтик Тревел» Людмила Кудрявцева. – Поэтому появление нового фирменного отеля для города лишним не будет – он наверняка окажется востребован». В свою очередь, глава представительства Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин подчеркивает, что «в нынешней ситуации, когда турпоток в Петербург продолжает расти и впереди - большие международные мероприятия, есть возможность открывать гостиницы самых разных категорий комфорта». «Однако наибольшая потребность все же ощущается в доступных по цене, но качественных отелях уровня 3-4*», – полагает он. Генеральный директор компании «Мир» Валерий Фридман уверен, что акцент должен быть сделан на эконом-формате. «Если учитывать, что большую часть потока туристов в Петербург составляют россияне, для которых большое значение имеет цена за номер, требуется появление гостиниц экономического класса, – отмечает он. – Это должны быть современные объекты, полностью отвечающие требованиям хотя бы сегодняшнего дня». По официальным данным, в 2017 году на питерский гостиничный рынок обещают вывести только еще одного серьезного новичка - отель корейской сети Lotte St. Petersburg уровня 5*, который разместится рядом с Мариинским дворцом и уже в мае сможет предложить постояльцам около полутора сотен номеров. Вместе с тем председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев заявляет, что «к 2018 году мы получим еще около двух тыс. номеров, которые появятся в десяти построенных за этот период гостиницах». «В любом популярном у туристов городе мира на пике сезона дефицит номеров в отелях – обычное явление, – считает он. – Однако мы стараемся делать все возможное для того, чтобы даже в разгар лета гостям были доступны средства размещения на любой кошелек». /TOURBUS.RU

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