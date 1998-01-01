Новости Новые правила перевозки детских тургрупп не решат существующих проблем Эксперты обсуждают регламент перевозок детских тургрупп, который вступит в силу уже первого апреля

Правила организации перевозок детских туристических групп останутся невыполнимыми для турбизнеса после вступления в силу 1 апреля нового порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. По ее словам, вступающий в силу приказ дополняет и разъясняет пункт "Правил перевозки организованных групп детей на заказных автобусах", касающийся подачи уведомления о поездке в ГИБДД. Порядком предусмотрено, что уведомление подается не позднее, чем за два дня до начала поездки в районные подразделения Госавтоинспекции по месту начала перевозки, а в случае их отсутствия – в соответствующее подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД России. Уведомление можно подавать лично либо в электронном виде. "Возможно, это наконец-то облегчит жизнь туристических и транспортных компаний, потому что сейчас форма подачи уведомления о перевозке группы детей полностью зависит от фантазии местного подразделения Госавтоинспекции. По словам туроператоров, в разных городах России требования настолько отличаются, словно они находятся в разных государствах", — отметила г-жа Тюрина. Так, по данным московского туроператора "Опен Спэйс", руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказало организаторам детской перевозки в возможности подавать уведомления в электронной форме, т.к. "по техническим причинам эти уведомления поступают в территориальные органы ГИБДД для исполнения уже после начала организованной перевозки детей". При этом личная подача уведомления требует временных и финансовых затрат – подавать его надо в часы приема, которые в отделениях Госавтоинспекции бывают только несколько раз в неделю. "Поступившее уведомление рассматривается сотрудником подразделения не более двух дней, при этом ГИБДД требует "живые" печати территориального подразделения Госавтоинспекции по месту подачи транспорта. А электронные подтверждения с идентификационным номером, которые приходят на адрес туроператора в ответ из территориальных подразделений, считаются недостаточными", — пояснила Ирина Тюрина. Она отметила, что вступающий в силу с апреля порядок подачи уведомления не решает существующих проблем. "Хорошо, что предлагается подавать их лично или в электронной форме. Но неопределенность остается. Регламента взаимодействия турфирм, транспортных компаний и подразделений ГИБДД по-прежнему нет. Не говоря уже об избыточном количестве документов, необходимых для подачи уведомления", — отметила г-жа Тюрина. Комментируя эту новость, Анастасия Глебова, руководитель департамента внутреннего туризма компании «Ост-Вест», сообщила нашему порталу, что ее компания «всегда подает уведомления за 2-3 недели до поездки, необходимо подстраховываться, поскольку сайт ГИБДД не всегда работает в нормальном режиме, бывает, что подтверждение приходит через пять минут, а бывает на это уходит месяц». Как добавляет наш эксперт, «если говорить о сложностях в сегменте детских автобусных перевозок, то, наверное, самая главная из них – возраст автобусов. Так, с 1 января 2017 года должно было вступить в силу постановление, согласно которому все автобусы, которые перевозят детей, должны быть не старше 10 лет. Хорошо, что рассмотрение этого закона перенесли на 1 июня. Известно, что в автобусных парках практически все автобусы старше 10 лет. Будем решать проблемы по мере их поступления. Если этот закон вступит в силу, нам придется увеличивать стоимость перевозки, а это опять ляжет на плечи конечного потребителя». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», разделяет мнение г-жи Тюриной о том, что «проблема в том, что единого регламента нет. Он по-разному трактуется не только в разных регионах, а даже в разных районах одного города. Везде требуются разные печати, справки и т.д. Необходимо выработать единый правовой юридический регламент, который будет четко читаться. Пока этого не произойдет, порядка в этом сегменте не будет. Каждый из участников этого процесса по сути не хочет брать на себя ответственность, в том числе из-за отсутствия единого регламента идет снижение школьных групп». /TOURBUS.RU



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