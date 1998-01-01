Новости Губернатор Кубани предлагает создать Федеральную программу развития азовских курортов Наши эксперты разошлись в прогнозах относительно развития бюджетных курортов на Азовском море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать на федеральном уровне программу развития курортов Азовского побережья. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с соответствующей инициативой г-н Кондратьев выступил в ходе совещания, которое провел во вторник в Сочи зампред правительства РФ Виталий Мутко. По словам главы региона, развитие курортного сектора Краснодарского края по-прежнему сдерживает нехватка инженерных сетей. Эта проблема особенно характерна для Азовского побережья. "Интерес туристов к этой части края растет, открытие Крымского моста будет только способствовать увеличению потока отдыхающих. Азовскому побережью необходимо комплексное развитие инженерной инфраструктуры", — подчеркнул глава региона. Губернатор выступил с предложением рассмотреть вопрос о создании отдельной подпрограммы федеральной программы развития Азовского побережья, которая, помимо инфраструктурных, включала бы в себя вопросы транспортного развития, обустройства пляжей. Между тем, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в интервью нашему порталу отметил, что не видит больших перспектив в развитии курортов Азовского побережья и считает инициативу г-на Кондратьева несколько преждевременной. По его словам, «основной курорт Азовского побережья – город Ейск, поток туда минимален и составляет 1% от общих продаж курортов Черного моря. В силу географических и земледельческих факторов Азовское море не очень чистое и туристы жалуются, оно проигрывает даже Черному морю в Анапе, состоянием которого туристы тоже иногда не довольны. Для того, чтобы развивать этот регион, нужны значительные финансовые вливания, а в этом году Краснодарский край недополучит потока и лишних денег не будет. По текущим продажам Краснодарского края уже видно, что в этом году будет избыток мест в отелях. Развитие Азовского побережья – долгосрочный проект, отдача от него будет нескоро, на мой взгляд, лучше уделить внимание уже имеющимся инвестиционным резервам». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», напротив, считает необходимым развивать курорты Азовского побережья, которые славятся своей лечебной грязью, которой нет на Черноморском побережье, и выгодной стоимостью отдыха. По его словам, «многие туристы даже не знают о существовании великолепной Должанской косы, расположенной в Ейском районе, интересна для посещения и Павло-Очаковская коса. Конечно, Черное море – чище, больше, на побережье расположены хорошие отели, но у курортов Азовского побережья тоже есть свой клиент, не все могут позволить себе отдых в Сочи. Конечно, этот регион нужно развивать, активно продвигать на туристическом рынке. Можно совмещать отдых на Азовском побережье с отдыхом на Черноморском, тем более от Ейска до того же Геленджика или Анапы всего 2-3 часа на машине». Валерий Китель, генеральный директор компании «КРиСТ», поддерживает коллегу и считает, что «перспективы у региона неплохие. Спрос на направлении достаточно ровный, держится на хороших отметках. Основную роль здесь играет стоимость отдыха - если курорты Азовского побережья останутся в своей ценовой нише и будут по-прежнему дешевле, чем Крым и Краснодарский край, то развитие пойдет им только на пользу». /TOURBUS.RU

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