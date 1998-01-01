Новости Безопасность отелей Белека обеспечат полсотни частных охранников Туроператоры обсуждают вопросы безопасности турецких курортов в преддверии высокого сезона

С 1 апреля обеспечивать безопасность в отелях турецкого курорта Белек близ Антальи будут частные охранники, чьи услуги оплатят сами отельеры, сообщает газета Нurriyet. Как сообщалось ранее, отельеры Белека приняли решение совместно обратиться в частное охранное предприятие, обеспечивавшее безопасность в 43 отелях во время проведения саммита G20 осенью 2015 года. По данным издания, компания приступит к своим обязанностям 1 апреля. Охранять отели курорта будут 48 вооруженных сотрудников. Кроме того, специалисты будут патрулировать 15 километров прибрежной зоны. Как пишет издание, на сегодня инфраструктура города-курорта Белека насчитывает 47 отелей 5*, 15 полей для гольфа, 10 гольф-клубов, 50 футбольных полей, более 200 теннисных кортов.



В 2016 году на турпоток в Турцию из зарубежных стран серьезно повлияли теракты в Стамбуле и попытка государственного переворота. При этом 2017 год также начался для туротрасли города трагически: не менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января. Между тем наши эксперты считают, что угроза терактов вряд ли заставит наших туристов отказаться от отдыха на турецком побережье. «Туристы, которые нацелены на поездку в Турцию, отказываться от нее не будут и никаких терактов не боятся. Тем более, что на курортах они и не происходят, все случаи были в городах, вдали от курортов, - отметил в беседе с нами Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс». – Конечно, сколько туристов, столько и мнений, есть и те, кто не хочет ехать в Турцию по вопросам безопасности, они заменяют ее Болгарией, Черногорией, Грецией, Кипром». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», в свою очередь, уверен, что «информация о том, что в Турции может быть небезопасно, чаще всего исходит от российских отельеров и сильно преувеличена. В этом году российские курорты недосчитаются 15-20% прошлогоднего потока, но вместо того, чтобы выдвигать обвинения в адрес Турции, необходимо научиться хорошо работать. И не стоило бы повышать в наступающем сезоне цены на 15-20%, тогда наши туристы не стали бы отказываться от отдыха в России». «Мы работаем с Турцией более 20 лет и знаем, когда там опасно, а когда нет. Нынешняя обстановка на турецких курортах спокойная, у наших туристов нет причин для беспокойства», - добавил наш эксперт. «Никакой опасности для наших туристов в Турции нет, и многие наши клиенты это понимают, - заключила Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел». – Те туристы, которые в этом году активно бронируют Грецию и Кипр, делают это не потому, что опасаются отдыхать в Турции, а потому что за время ее отсутствия полюбили курорты этих стран». /TOURBUS.RU



Теги: Турция, Белек, Анталья, Угроза терроризма, безопасность туристов, Выездной туризм, Морской отдых Назад к списку новостей

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