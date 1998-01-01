S7 полетит из Петербурга в берлинский Тегель

Наши эксперты обсуждают, будет ли востребован новый авиарейс из города на Hеве в столицу Германии

Начиная с 9 мая трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), перевозчик S7 станет выполнять регулярные рейсы из питерского аэропорта Пулково в берлинский Тегель. Однако для организованного туризма новинка вряд ли будет представлять большой интерес, поскольку направление и без того характеризуется высокой плотностью перевозки, - считают эксперты, опрошенные нашим корреспондентом в Северной столице

Как заявил по этому поводу коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников, «в аэропорт Тегель особенно удобно прилетать, так как он расположен в черте города, всего в 25 минутах езды от центра».

И не преминул подчеркнуть еще два плюса: S7 Airlines является единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Москвы и Петербурга в Тегель, а имеющийся у него статус авиационного хаба позволяет делать удобные пересадки транзитным пассажирам. В частности, аэропорт служит базовым для авиакомпании airberlin, партнера S7 Airlines по альянсу oneworld, и благодаря этому у петербуржцев расширяются возможности бюджетных путешествий в Европу и Северную Америку, а также в регион Карибского бассейна.

Вместе с тем перевозчик, поставив на линию лайнер Embraer 170-LR, способный перевозить 78 пассажиров в экономическом классе, учел наличие конкурентов.

В настоящее время главным перевозчиком на маршруте является «Россия», которая на гораздо более вместительных лайнерах А320 ежедневно летает в берлинский Шенефельд. Кроме нее, перелеты из Петербурга в Берлин (с пересадкой) предлагают еще 5-6 компаний (включая airBaltic, KLM, Finnair и др.). И сразу же можно сказать, что легкой жизни у нового рейса не будет. Но…

«Любая новинка на маршруте, который уже хорошо освоен, должна привлекать чем-то особенным, - считает авиаэксперт Олег Пантелеев. – Для конечного потребителя это, наряду с качеством, в первую очередь стоимость услуги. Если новинка предполагает существенную экономию при достаточно высоком качестве – клиент это оценит. А если это примерно то же самое, что и у других – рассчитывать на успех сложно».

В случае рейса S7 Airlines из Пулково в Тегель присутствует первое. Как показывают запросы на разных интернет-ресурсах, с пересадкой (в Риге, Минске и проч.) билет (туда и обратно) на середину мая, к примеру, можно найти по стоимости от 10 тыс. рублей. Однако время в пути составит, как минимум, 4,5 часа.

А S7 предлагает прямой перелет (2,5 часа) за сумму менее 12 тыс. - у прямого конкурента, «России», аналогичный рейс в Шенефельд стоит, как минимум, почти в 1,5 раза дороже. Если учесть, что новинка будет обходиться питерцам заметно дешевле, а полет останется «прямым», у нее есть все шансы понравиться пассажирам.

«С точки зрения организованного туризма новый рейс вряд ли будет особенно востребован, - считает между тем руководитель агентства «Премиум-Тур» Александра Гридина. – Во-первых, немецкое направление больше тяготеет к экскурсионному туризму и, в основном, предполагает еще более экономичную перевозку групп на автобусах. Во-вторых, на нем и авиаперевозки, как прямой, так и с пересадками, хватает. В этой связи новый рейс скорее будет востребован самостоятельными путешественниками».

Примерно так же рассуждают и в других питерских компаниях, где уверены: прямой перелет из Петербурга в Тегель больше заинтересует либо пассажиров, которые следуют напрямую в Германию (к родственникам, по работе и т. д.), либо самостоятельных туристов, рассматривающих Берлин и как промежуточную точку для путешествий в Европу и Америку.

«Если цена будет сохраняться на нынешнем уровне, этот рейс своего клиента в любом случае обязательно найдет, - полагают специалисты. – Но если она станет повышаться и приблизится к аналогичным у других перевозчиков – его преимущество, скорее всего, будет потеряно».