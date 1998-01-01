Новости Горячие новости Сегодня вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом/ В Шереметьево закроется терминал С/ Ellinair полетит из Нижнего Новгорода в Салоники

Безвизовый режим для граждан Грузии с Евросоюзом официально вступил в силу Граждане Грузии со вторника получили возможность в течение 90 дней каждые полгода посещать без виз 26 стран Евросоюза, - сообщает «Интерфакс». Из стран Евросоюза без визы нельзя будет посетить только Великобританию и Ирландию. Помимо всех стран Шенгена граждане Грузии могут поехать без виз в четыре страны —кандидата в Шенген — это Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр. МИД Грузии в понедельник сделал последние разъяснения гражданам по использованию ими безвизового режима при посещении стран ЕС. В частности, МИД обращает внимание граждан, что они будут обязаны ответить на ряд вопросов пограничников-контролеров на КПП как в Грузии, так и в странах Европы, касающихся цели поездки, наличия авиабилета в оба конца, забронированной гостиницы в той или иной европейской стране, сертификата о страховании, наличия денег в минимальном размере 50 евро в сутки. Нарушители безвизового режима будут не только депортированы из стран Европы в Грузию, но и оштрафованы на 3 тыс. евро. Такие нарушители не будут иметь права посещать страны Европы в течение 5 лет. МИД сообщает, что воспользоваться безвизовым режимом смогут и жители Абхазии и Южной Осетии при наличии у них грузинского биометрического паспорта, который они могут получить без особых проблем. В Шереметьево закроется терминал С Терминал С московского аэропорта Шереметьево 1 апреля закроется на реконструкцию, сообщает пресс‑служба аэропорта. «Рейсы авиакомпаний, ранее выполнявших полеты из Терминала С, переведены в терминалы Е и F. В Терминале Е в конце апреля будут введены в строй новые стойки регистрации пассажиров. Из Терминала F выполняются полеты Ariana Afghan Airlines в Кабул, из Терминала E — полеты Air Algerie в Алжир. Nordwind Airlines осуществляет международные рейсы из Терминалов E и F. Рейсы Air Serbia с 22 апреля переводятся из Терминала F в Терминал E», — говорится в сообщении. В пресс‑службе также отметили, что реконструкция терминала С позволит интегрировать его работу со строящимся терминалом В и повысить пропускную способность всего северного терминального комплекса. Ellinair полетит из Нижнего Новгорода в Салоники Греческая авиакомпания Ellinair с 5 июня 2017 года запустит летний регулярный рейс на маршруте Салоники — Нижний Новгород — Салоники, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта Стригино. В пресс-службе уточнили, что рейс в Салоники будет выполняться с частотой три раза в месяц до 28 сентября. В сообщении аэропорта также отмечается, что основным отличием весенне-летнего расписания текущего года по сравнению с прошлым годом станут регулярные рейсы в Стамбул и Минск. Начало сотрудничества с авиакомпаниями Onur Air и Belavia позволит пассажирам не только напрямую долететь до Стамбула (с 4 мая три раза в неделю) и Минска (с 30 мая 4 раза в неделю), но и воспользоваться аэропортами этих городов для трансферных полетов в Европу и Азию. Чартерные перелеты на популярные летние курорты будут доступны в Анталью и Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Ларнаку (Кипр), Энфиду (Тунис), Барселону (Испания), Гоа (Индия). Весенне-летнее расписание действует с 26 марта по 30 октября. /TOURBUS.RU



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