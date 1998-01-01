Новости В России появится программа Japan Friendly Наши эксперты оценивают перспективы создания в России специальной программы гостеприимства, ориентированной на туристов из Японии

В России появится программа Japan Friendly, ориентированная на создание комфортных условий для японских туристов по аналогии с уже действующей China Friendly, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов. "Мы начали формирование программы Japan Friendly. Сейчас у нас активно развивается сотрудничество с Японией. Мы считаем, что для японских туристов нам также нужно создавать комфортные условия", — сказал Олег Сафонов. Он отметил, что в рамках программы "Русское гостеприимство" ведомство открыто для любых предложений по созданию комфортных условий для групп туристов, если они интересны регионам и бизнесу. "Это большой проект, в который входят такие программы, как China Friendly, «Халяль-френдли». Мы призываем и бизнес, и руководителей регионов, которым были бы интересны группы туристов, мы открыты для того, чтобы включить в этот проект и другие этнические группы", — рассказал он. Напомним, что программа China Friendly запущена по инициативе ассоциации "Мир без границ" в 2014 году. Проект направлен на адаптацию средств туристического сервиса к требованиям туристов из Китая и создание комфортной среды пребывания для них. Сейчас участие в программе принимают 29 объектов размещения в 10 регионах. В конце 2015 года к проекту присоединился первый China Friendly-туроператор "Интурист Thomas Cook" и два ресторана Jamie’s Italian в Москве и Санкт-Петербурге. «Мы полностью поддерживаем идею создания программы приема японских туристов Japan Friendly, - заявила нам Марина Левченко, генеральный директор компании «Тари Тур». – Мы много лет принимаем японских туристов, это очень благодарные клиенты, выбирающие качественные турпакеты, включающие дорогие отели. Японские туристы состоятельные и тратят в России гораздо больше денег, чем туристы из других стран, таких как Китай, Индия или Иран. Въездной поток из Японии стабильно высокий, практически не проседает. Японцы любят Россию и приезжают сюда как в летний сезон, так и зимой». «Идея создать программу приема японских туристов, на мой взгляд, интересная, но практически невыполнимая, - считает между тем Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». – Для того, чтобы она успешно функционировала, необходимо подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Для этого нужно провести полноценное обучение сотрудников, а не просто сделать надписи на японском языке. На сегодняшний день поток японских туристов в Россию невелик, но перспективы у этого рынка есть, ведь было время, когда японцы активно приезжали в нашу страну. И при правильном подходе можно вернуть это время. Но речь пойдет не о посещении японскими туристами Москвы и Санкт-Петербурга, скорее всего, японцы отдадут предпочтение регионам Дальнего Востока». «Недавно мы обсуждали тему о том, что на развитие въездного туризма Ростуризм планирует попросить у государства порядка 1,5 млрд рублей, при этом никакой конкретики в этой идее по сути нет. В случае с Japan Friendly она есть, и это, конечно, радует, - отмечает, в свою очередь, Александр Молочник, генеральный директор бюро путешествий и экскурсий «АБМ». – Японский рынок – очень перспективный, и если будут предприняты конкретные шаги по привлечению туристов из Японии, то результат обязательно будет. Вероятно, речь идет о привлечении туристов в регионы Дальнего Востока, а не в центральную часть России, но это совершенно не критично. Если позиции России как туристического направления на японском рынке будут усилены, это, безусловно, пойдет на пользу развитию въездного рынка в целом». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», солидарен с коллегами и считает создание программы Japan Friendly очень перспективной: «Японские туристы предъявляют высокие требования к уровню обслуживания, они более состоятельны, чем китайские туристы, что позволит развиваться дорогим отелям и повлияет в целом на развитие инфраструктуры. Возможно, сначала японские туристы будут ездить в регионы Дальнего Востока, но не стоит забывать, что Москву и Санкт-Петербург они тоже любят. Привлечение японских туристов в центральную часть России во многом будет зависеть от предложений, которые смогут сформировать туроператоры». /TOURBUS.RU

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