Новости Владелец Aviasales сокращает штат и бренды Наши эксперты комментируют инфо р мацию о том, что компания Go Travel U n l imited приняла решение сократить на 20% свой штат и вскоре отказаться от брендов Hotellook и JetRadar

Компания Go Travel Unlimited, в которую входят метапоисковики билетов Aviasales и JetRadar, отельный поисковик Hotellook и партнёрская программа TravelPayouts, сократит 20% штата ради развития своего основного бизнеса. Бренды Hotellook и JetRadar ждёт реорганизация, сообщил портал Vc.ru со ссылкой на представителя компании Aviasales Яниса Дзениса. По его словам, это позволит компании отказаться от внешних инвестиций в ближайшие несколько лет. Под сокращение попадут сотрудники, работавшие над Hotellook и JetRadar, — в общей сложности 32 человека. Владелец Aviasales пообещал выплатить им компенсацию, сохранить страховку и помочь с дальнейшим трудоустройством. Торговые марки и домены проектов сохранятся, но использоваться будут реже. Отельный поисковик в течение 3-4 месяцев станет частью Aviasales и будет работать под брендом «Aviasales Отели», а также продолжит работать по модели white label, предоставляя другим компаниями доступ к своему движку поиска. JetRadar будет применяться в партнёрской программе TravelPayouts — его по модели white label смогут использовать зарубежные компании, так как конверсия зарубежного трафика на jetradar.com выше, чем на aviasales.ru, пояснил Дзенис. Компания объясняет реорганизацию «экономическими изменениями». По словам управляющего директора Go Travel Unlimited Макса Крайнова, раньше компания ориентировалась на международное развитие, однако теперь видит рост российского рынка и хочет укрепиться на нём. По его словам, «в 2014 году на фоне падения спроса на международные путешествия мы решили усилить международную экспансию. Тогда команда сфокусировалась на азиатском проекте JetRadar и отельных кросс-продажах, которые помогли удержать показатели. Мы добились цели и за два года увеличили валютную выручку Go Travel на 80% на фоне 10%-ного падения пассажиропотока гражданской авиации в России. Сейчас - время в очередной раз перегруппироваться. 50% билетов в России уже покупают в онлайне. Более того, согласно статистике Aviasales, продажи растут на 2% месяц к месяцу. То есть мы не можем пропустить возможность для качественного и количественного скачка. Мы хотим не только сохранить лидерство на своем домашнем рынке, но и встать во главе тех изменений, которые сейчас происходят с нашим потребителем». ​ Г-н Дзенис пояснил, что активные инвестиции в сторонние проекты понижают гибкость Aviasales. «Те средства, которые мы могли бы использовать на маркетинговую поддержку и техническое развитие Hotellook и OTA JetRadar, мы направляем на усиление нашего ключевого актива — Aviasales в России и СНГ. Все происходящее не означает абстрактное сохранение денег в компании, это поиск лучших возможностей их использовать», — сказал он. По словам г-на Дзениса, реорганизация приведёт к временному спаду выручки из Азии, который компания намерена компенсировать ростом в России и СНГ. В 2016 году общая выручка Go Travel Unlimited составила около $20 млн, сказал он, не раскрывая деталей о прибыли и убытках сервисов. Он также заверил, что изменения стали инициативой управляющей команды и что их поддержали мажоритарные акционеры— Константин Калинов и фонд iTech Capital. «Компания фокусирует свои ресурсы с целью отстоять российский рынок, на котором в ближайшее время активизируются западные конкуренты. Российский тревел рынок сейчас не привлекателен с точки зрения инвесторов. Поэтому ресурсы приходится искать внутри компании. Отказ от развития Hotellook связан с тем, что компании не удалось сделать это направление прибыльным. Стоимость привлечения клиентов в секторе бронирования гостиниц чрезвычайна высока - невозможно конкурировать с глобальными игроками, такими как booking.com. Уход с зарубежных рынков (бренд JetRadar) связан с тем, что на них компания планировала реализовать модель онлайн тревел агенства, но недооценила объем необходимых ресурсов», - прокомментировал нам эту новость Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR. «Это очень понятное и, на мой взгляд, верное решение. Не всегда понятно, какой из брендов станет «локомотивом». Вернее, сразу было понятно, что главное – Aviasales. Потому что, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять необъятного». Другими словами – когда начинаешь распыляться, меньше уделяешь внимания основному продукту. Мы, например, раньше предлагали кроме экскурсионных туров и отели, и билеты, но потом поняли, что внимание пользователя рассеивается, и оставили только главное – экскурсионные туры. Потому что мы делаем это лучше всех. Если Aviasales справедливо считает, что у него лучший метапоиск авиабилетов, нет смысла тратить силы на раскрутку брендов, где позиции слабы. Нужно сосредоточиться на главном, ведь конкуренты не дремлют», - заключил Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me. /TOURBUS.RU

Теги: Go Travel Un Limited, TravelPayouts, Hotellook, JetRadar , Aviasales, Онлайн-трэвел

