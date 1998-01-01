«Випсервис» приобретает российское подразделение Carlson Wagonlit

Наши эксперты комментируют заметную сделку на рынке отечественного делового туризма

Как сообщили нам в пресс службе компании Carlson Wagonlit Travel (СWT), этот международный лидер в сфере организации деловых поездок объявил о том, что российский холдинг «Випсервис» войдет в глобальную партнерскую сеть CWT. Ожидается, что «Випсервис» присоединится к глобальной партнерской сети в конце этого месяца после того, как сделка по продаже российского юридического лица CWT холдингу «Випсервис» будет полностью завершена.

Данное решение подчеркивает намерение СWT развивать свой бизнес в России. Компания осуществляет свою деятельность в 150 странах мира и, примерно, в 100 из них представлена агентствами–партнерами.



Как отмечают в компании, CWT и «Випсервис» обладают взаимодополняющими ключевыми компетенциями и технологиями, придерживаются единых деловых стандартов в области маркетинга и обслуживания клиентов. Данное решение позволит СWT предложить новые преимущества сотрудничества своим клиентам в России, включая предоставление локализованного онлайн-сервиса для деловых поездок, с учетом специфики российского рынка и соответствующего лучшим мировым практикам.



«Мы рады выбору стабильного и надежного российского партнера, каким зарекомендовал себя «Випсервис». Это компания, которая разделяет наши ценности и желание расти вместе с нами, совершенствуя качество клиентского сервиса, — расссказала Наталия Морозова, генеральный директор СWT в России. — Сочетание локального опыта крупнейшей тревел–компании России с нашими разработками, лучшей западной практикой и стандартами работы позволит создать выигрышное предложение для клиентов. Мы с нетерпением ждем запуска новых совместных проектов в самом ближайшем будущем».

«Это, безусловно, историческое событие для обеих сторон, — сказал Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга «Випсервис». — Нас многое объединяет: схожесть структуры клиентского портфеля, более чем двадцатилетний опыт работы в России, стремление развивать и использовать передовые технологические решения в области организации деловых поездок.

Совместно с CWT мы сделаем доступными для российских пользователей все лучшие международные практики бизнес-тревел и MICE. Партнерство с лидирующим глобальным игроком - это еще один шаг в реализации нашей пятилетней стратегии по созданию ТМС №1 на российском рынке».



Сообщается, что после завершения всех формальностей сделки, запланированной на конец этого месяца, Наталия Морозова начнет передачу дел новому генеральному директору — Алексею Кушкину.

«Альянс Carlson Wagonlit Travel и «Випсервиса» очень интересен и перспективен, - отметила в беседе с нами Елизавета Григорьева, руководитель направления по организации деловых поездок ГК «ЛАНИТ». – Carlson Wagonlit Travel – самая технологически продвинутая компания на европейском рынке, имеющая безупречную репутацию. Конечно, на российском рынке им было ранее непросто, поскольку они не знакомы с потребностями российского заказчика, как знаком с ними «Випсервис».

У этих компаний разные векторы и если удастся объединить массу и опыт «Випсервиса» на российском рынке и европейский подход Carlson Wagonlit Travel, то мы, вероятно, можем получить самого сильного игрока в сегменте бизнес-тревел на российском рынке. Конечно, это произойдет не сразу, нужно время, чтобы свести технологические разработки обеих компаний».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», поддерживает коллегу и считает, что «назначение «Випсервиса» международным партнером Carlson Wagonlit Travel в России укрепит позиции компаний, и мы получим серьезного и сильного игрока. Альянс этих компаний перспективен. У «Випсервиса» колоссальный ресурс и большой опыт в сфере бизнес-тревел, также как и у Carlson Wagonlit Travel».

/TOURBUS.RU