Турецкие пляжи обходят российские

Предварительная оценка востребованности направлений отдыха в городе на Неве на период майских выходных показывает, что до трети потенциальных туристов намерены отправиться в вернувшуюся на рынок туризма Турцию. А вот Россия в качестве направления «пляжного» отдыха в сезон- 2017 пока занимает только седьмое место, - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

Анализируя поисковые запросы пользователей, намеренных отправиться в поездки в период майских праздников из Петербурга, аналитики группы компаний «Слетать.ру» пришли к однозначному выводу о том, что безусловным лидером является Турция.

По их данным, эту страну в настоящее время выбирает в качестве «отпускного» направления до трети от всех потенциальных туристов.

При этом все остальные конкуренты сильно отстают, поскольку на занимающий второе место Кипр приходится около 14% запросов, а на расположившуюся на третьем Грецию - 10%. Другие страны зарубежья проигрывают еще больше, так как на Тунис зафиксировано 6% запросов, на Испанию - около 4,9, а на Таиланд – немногим более 4%.

Кроме них, в десятку наиболее популярных зарубежных туристических дестинаций на майские выходные в Петербурге входят ОАЭ, Чехия и Доминикана. Однако их доля на рынке – всего 2-3%.

Что касается России, то в рейтинге «майского» спроса она оказалась лишь на седьмом месте (чуть больше 3% запросов). Эксперты подчеркивают: для этого времени года такая ситуация вполне объяснима – основной интерес к «пляжным» турам по России возникает в апреле-мае. Причем ситуация повторяется год за годом, так как в 2016-м, к примеру, Россия в рамках такого же исследования находилась на пятом месте.

Вместе с тем уже сейчас очевидно, что по причине роста цен на размещение и отсутствия гибкости в «приемной» политике российским курортам в сезоне 2017 года придется трудно.

«Возвращение турецкого направления, безусловно, влияет на рынок, - считает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Если учесть, что Турция предлагает очень приемлемые цены, а интерес к российским Крыму и Краснодарскому краю несколько поутих, не исключено, что на отечественных направлениях будет наблюдаться снижение спроса на 5-10%».

Согласна с коллегой и Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-тревел». «Если говорить о «пляжном» отдыхе, здесь внутренний туризм, безусловно, ждут испытания?. – считает она. - Это связано с тем, что привлекательность туров по России, ранее обусловленная курсом рубля, в этом сезоне снизилась, а при равной (а то и более низкой) цене на «пакет» качество услуг на зарубежных курортах все же остается выше».

По ее мнению, часть «внутренних» клиентов, в прошлые годы отдыхавших на нашем Юге, отправится за рубеж, включая, конечно, и Турцию.

/TOURBUS.RU