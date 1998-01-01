"Победа" полетит в Баден-Баден

Наши эксперты оценивают перспективы планируемых рейсов российского лоукостера на популярный немецкий курорт

Лоукостер "Победа" хочет открыть рейсы из Москвы в немецкий Баден-Баден, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании. "Полеты в Баден-Баден планируется начать с осени. Заявка на допуск уже подана в Росавиацию", — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе "Победы" подтвердили, что такие планы есть. "Победа" рассматривает различные направления для расширения маршрутной сети", — добавил представитель перевозчика.

Сейчас "Победа" выполняет два рейса в Германию: Москва — Мемминген (с платной опцией Fly & Bus до Мюнхена) и Москва — Кельн.

Напомним, что Баден-Баден – бальнеологический курорт в земле Баден-Вюртембург с населением более 50 тыс. человек, знаменит термальными источниками, которыми пользовались еще древние римляне.

Баден-Баден был популярным местом отдыха и оздоровления русской знати в XIX веке. Здесь, на водах, бывали многие аристократы, писатели Жуковский, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов и другие. Казино курорта считается самым известным в Германии и одним из самых старых в Европе.

Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка Тур», оценил перспективы перевозчика, как высокие. По словам эксперта, «Баден-Баден обслуживает два аэропорта – Франкфурт и Штутгард. Из Франкфурта до Баден-Бадена достаточно далеко, от Штутгарда немного ближе, но сюда летает из Москвы лишь один рейс «Аэрофлота» в день с дорогими билетами.

Поэтому появление перевозки до аэропорта Карлсруэ выглядит очень привлекательно.

Также хочется отметить, что Баден-Баден интересен не только как самостоятельное направление, но и еще и своей близостью к Франции. Это может быть дополнительным бонусом для поездки в этот регион. К тому же в Баден-Баден проживает немало наших соотечественников и рейсы «Победы» могли бы быть интересны не только туристам и бизнес - туристам, но и тем, кто летает в частном порядке».

Светлана Жучкова, менеджер по направлению Германия компании «Ванд», также положительно оценила решение перевозчика летать в Баден-Баден, «поскольку на этом направлении не хватает перевозки. Раньше на этом маршруте работала а/к Germanwings, а сейчас для того, чтобы добраться до Баден-Бадена нужно долететь до Франкфурта или Штутгарда, а далее еще преодолеть приличное расстояние до Баден-Бадена.

«Победа» планирует лететь в аэропорт Карлсруэ, оттуда туристы смогут добираться до места на такси, что очень удобно и будет оценено туристами по достоинству.

Единственное, меня смущает, что этим перевозчиком будет «Победа», которая предъявляет достаточно жесткие требования к перевозке , а в Баден-Баден туристы летают, как правило, всегда с багажом.

Егор Емельянцев, ведущий менеджер европейского отдела туроператора «Русский Экспресс», напротив, ставит под сомнение хорошую загрузку бортов «Победы»: «На этом направлении работала а/к Germanwing , тарифы были хорошие, а вот поток - нет.

Да, решение «Победы» весьма любопытно, но для того, чтобы загружать по три рейса в неделю, нужен поток, а его на этом направлении не так уж и много.

Туристы, как правило, комбинируют посещение Баден-Бадена с Европа-парком - крупнейшим парком развлечений в Германии, а также посещают Фрайбург, который славится своими клиниками. Для путешествия в этот регион вполне достаточно имеющееся перевозки, например рейсов «Аэрофлота» в Штутгард».

/TOURBUS.RU